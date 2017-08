Erdogan diz aos turcos na Alemanha para votarem contra Merkel

“Eu dirijo-me a todos os meus compatriotas na Alemanha: os Democratas Cristãos, SDP, Partido Verde são todos inimigos da Turquia. Apoiem aqueles partidos políticos que não são inimigos da Turquia”, declarou o Presidente Tayyip Erdogan esta quinta-feira, em Istambul.

As recomendações, para as eleições alemãs de 24 de setembro, ocorrem em sequência da posição germânica de condenação da repressão que tem sido levada a cabo pelo regime turco, que já deteve mais de 50 mil pessoas e demitiu ou suspendeu 150 mil, após a tentativa de golpe de Estado do ano passado.

“Eu apelo-lhes para que não votem em partidos que embarcaram em tais atitudes agressivas e desrespeitosas para com a Turquia, e eu convido-os a darem uma lição a esses partidos políticos nas urnas de voto”, acrescentou Erdogan.

O Presidente turco falou de forma especialmente revoltada pelos comentários da chanceler Angela Merkel contra o esbatimento das fronteiras entre a União Europeia e a Turquia.

Existem cerca de três milhões de turcos ou descendentes a viverem na Alemanha.