As incógnitas dos atentados de Barcelona

Quantos terroristas estão envolvidos nos atentados em Barcelona e Cambrils, e quantos estão ainda em fuga?

As autoridades investigam uma célula formada 12 terroristas: cinco foram abatidos em Cambrils e há quatro pessoas detidas até à hora de fecho desta edição. Segundo a imprensa espanhola, há quatro fugitivos procurados pela polícia catalã: Moussa Oukabir, Mohamed Hychami, Younes Abouyaaqoub, todos de Ripoll, e Said Aallaa, de Ribes de Freser (Girona). Os quatro jovens são de origem marroquina e têm 17, 24, 22 e 18 anos, respetivamente.

Quem é e onde está o alegado autor material do atentado de Barcelona?

O condutor da carrinha que carregou sobre a multidão em Barcelona foi visto por testemunhas a sair do local e desconhece-se o seu paradeiro. Esta sexta-feira, Josep Lluís Trapero, chefe dos Mossos d'Esquadra, a polícia catalã, anunciou que ainda não tinha sido identificado. As autoridades confirmaram que estavam à procura de Moussa Oukabir, um jovem de 17 anos apontado pela comunicação social espanhola como o principal suspeito, mas não confirmaram que fosse ele o condutor da carrinha.

Como é possível que tenha abandonado o local?

As autoridades confirmam que o condutor saiu da viatura em silêncio e abandonou o local a pé. Nada aponta para que estivesse armado.

Driss Oukabir, irmão de Moussa Oukabir, entregou-se mesmo às autoridades?

Ao início, foi dito que Driss Oukabir, irmão de Moussa Oukabir, se dirigiu a uma esquadra para denunciar que os seus documentos tinham sido roubados, mas, segundo o presidente da câmara de Ripoll, ele terá sido intercetado pela polícia quando, alegadamente, ia denunciar o roubo da sua documentação. Os investigadores estão a tentar apurar porque é que Driss não denunciou antes o roubo e se desconhecia o plano do irmão.

Quem são os outros suspeitos detidos?

Há quatro pessoas detidas (um espanhol e três marroquinos), mas, oficialmente, só se conhece a identidade de uma delas, Driss Oukabir, 28 anos, irmão do principal suspeito do atentado em Barcelona. O diário catalão "La Vanguardia" avança que outro dos suspeitos detidos é Mohamed Houli, marroquino de 21 anos, um dos feridos na explosão registada quarta-feira à noite em Alcanar, a mais de 200 quilómetros a sul da capital catalã, onde as autoridades acreditam que estariam a ser preparados os atentados. Os outros dois suspeitos foram detidos em Ripoll: um deles será um marroquino de 34 anos, conhecido de Oukabir; o outro, o irmão do condutor do carro de Cambrils.

De que forma está relacionado o ataque no centro de Barcelona com a explosão em Alcanar na noite de quarta-feira?

As autoridades acreditam que a explosão numa vivenda em Alcanar fez com que se frustrassem os planos da célula terrorista para realizar atentados de maior alcance em Barcelona. A investigação acredita que estariam a ser fabricados artefactos explosivos nesta casa e que a explosão terá ocorrido quando os terroristas – na sua maioria jovens – estavam a manipular botijas de gás butano. Foram então obrigados a improvisar e a atuar "de forma mais rudimentar", optando por levar a cabo atropelamentos massivos, no centro de Barcelona e no passeio marítimo de Cambrils.

Quem apunhalou até à morte o homem de nacionalidade espanhola encontrado morto dentro de um carro que furou um controlo policial na Avenida Diagonal?

Depois do atentado nas Ramblas, um automóvel furou um controlo policial, ferindo uma sargento dos Mossos D'Esquadra. O veículo acabou por ser encontrado na localidade de Sant Just Desvern, com um homem morto por arma branca no banco traseiro. Trata-se de Pau Perez, nascido em 1983. Inicialmente, as autoridades descartaram qualquer ligação ao atentado, mas agora admitem que estará relacionado com o atropelamento nas Ramblas. Desconhece-se em que zona de Barcelona terá o homem sido atacado, nem por quantos terroristas.