Terrorismo em Barcelona: pelo menos 13 mortos, 50 feridos, suspeito detido (em direto)

19h58 Mariano Rajoy, Presidente do governo espanhol, deixou uma mensagem de força no Twitter: “Os terroristas nunca vão derrotar um povo univo que ama a liberdade. Espanha está com as vítimas e familiares.”

19h57 A rua que está sempre repleta de pessoas está agora deserta.

19h56 “Las Ramblas voltarão a ser de todos”. Assim reagiu a Casa Real Espanhola ao atentado em Barcelona, esta quinta-feira à tarde. Filipe VI divulgou uma curta mensagem de solidariedade na rede social Twitter.

19hh38 O Presidente da Comissão Europeia já enviou condolências às vítimas do atentado em Barcelona.

19h34 Autoridades espanholas ainda não forneceram qualquer indicação que permita saber se há portugueses entre as vítimas do atentado nas Ramblas. O cônsul e o vice-cônsul de Portugal em Barcelona estão em contacto com as autoridades. Saiba mais AQUI.

19h30 Governo da Catalunha confirma pelo menos 13 mortos e 50 feridos. O Conselheiro do Interior do Governo da Região da Autónoma da Catalunha,Joaquim Forn, sublinha que estes são “números provisórios”.

19h21 Autoridades confirmam que estão a tratar atropelamento como o “ataque terrorista”.

19h20 O Facebook já ativou o Safety Check, a ferramenta de apoio a quem está na área onde ocorreu o atentado e muitas são já as pessoas que disponibilizam quartos para quem não consegue chegar a casa.

19h19 A polícia catalã confirma a detenção de uma pessoa e nega que estaja um poutro suspeito barricado num bar, tal como tem sido noticiado pela imprensa espanhola.

19h18

19h15 Na página de Facebook de Driss Oukabir a última publicação é uma fotografia na praia, há dois dias. Há cerca de 15 minutos, os conteúdos do suspeito ficaram inacessíveis.

19h09 O Presidente francês, Emmanuel Macron, já se manifestou no Twitter em relação ao atentado desta tarde:

19h08 O secretário de Estado dos EUA, Rex Tillerson, enviou condolências às vítimas do atentado e afirmou que as agências de segurança norte-americanas estão "prontas para ajudar" as autoridades espanholas e dar assistência a quem precisar.

18h54 Os acessos à rua das Ramblas, local onde a carrinha matou, pelo menos, uma pessoa e feriu 32, continua interdito.

18h45 Dez dos 32 feridos estão em estado grave, informou Joaquin Forn, conselheiro do Interior do Governo Autónomo da Catalunha.

18h44 A polícia catalã disponibilizou um contacto telefónico para dar informações sobre o atentado terrorista desta tarde, nas Ramblas.

18h41 A polícia já deteve um homem, que foi identificado como sendo Driss Oukabir, 28 anos. Tem nacionalidade marroquina, nasceu em Marselha (França) e vive em Girona (Espanha), a cerca de 100 quilómetros de Barcelona.

18h30 De acordo com o conselheiro do Interior do Governo Autónomo da Catalunha, Joaquim Forn, há uma morte confirmada e 32 feridos, alguns deles graves. No entanto, salienta que este número é ainda provisório e que prevê-se que venha a aumentar.

18h24 A polícia nacional pede, através do Twitter, para que as pessoas doem sangue para poderem "atender a possíveis necessidades de urgência".

18h12 Polícia espanhola confirma um morto e pelo menos 32 feridos.

18h00

18h Uma testemunha contou ao jornal "El País" que estava à porta do Hard Rock Café, nas Ramblas, quando viu uma carrinha branca a atropelar "várias" pessoas e ciclistas que, com o embate, "voaram". Fontes policiais citadas pela agência espanhola EFE referem a existência de pelo menos 20 feridos.

17h50 O veículo, uma carrinha branca, galgou um passeio na zona da Praça da Catalunha, atropelando a multidão e gerando situações de pânico em toda a área, frequentada diariamente por milhares de turistas.

O condutor abandonou o local a pé, segundo as fontes da EFE. A polícia está a tratar o incidente como um ataque terrorista, segundo a agência France-Presse.

Las Ramblas é uma grande avenida, de 1,2 quilómetros, que atravessa o centro de Barcelona, desde a Praça da Catalunha até ao monumento a Cristóvão Colombo, frente ao mar.

16h36

Através da rede social Twitter, a polícia pediu aos cidadãos que comuniquem através das redes sociais e não através de chamadas telefónicas.

O jornal "El País" cita fontes policiais segundo as quais o autor ou autores do atropelamento se barricaram num bar na zona.

O governo regional da Catalunha, Generalitat, recomendou aos habitantes que evitem estar nas ruas devido a este "incidente grave" e pediu o encerramento das estações de metro e de comboio na zona.

O presidente da Generalitat, Carlos Puigdemont, pede, através da rede social Twitter, "máxima prudência e toda a atenção às vítimas" do atropelamento desta tarde.

16h41 Desde julho de 2016 têm-se sucedido os casos de veículos que atropelam propositadamente peões no centro de várias cidades europeias, ataques terroristas que provocaram mais de 100 mortos em Nice, Berlim, Londres e Estocolmo.

Nas últimas semanas, graffitis ameaçadores contra o afluxo de turistas têm sido pintados em várias artérias de Barcelona, que todos os anos recebe cerca de 11 milhões de visitantes.