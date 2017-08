Rajoy viaja para Barcelona

Presidente do Governo espanhol apelou à união numa curta mensagem no Twitter

Mariano Rajoy vai viajar para Barcelona, na sequência do atentado esta quinta-feira. O presidente do Governo espanhol, à semelhança do que fez a Casa Real, recorreu ao Twitter para comentar os acontecimentos desta tarde.

Esta quinta-feira à tarde, uma carrinha atropelou várias pessoas nas Ramblas, no centro de Barcelona. Pelo menos 13 pessoas morreram e 50 ficaram feridas. Um suspeito foi detido pelas autoridades.

O suspeito foi identificado como sendo Driss Oukabir, 28 anos. Tem nacionalidade marroquina, nasceu em Marselha (França) e vive em Girona (Espanha), a cerca de 100 quilómetros de Barcelona.