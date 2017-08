Odinga recorre ao Supremo Tribunal para contestar resultados eleitorais do Quénia

Odinga acusa o partido no poder de uma “presidência gerada por computador”, alegando que os resultados das eleições foram manipulados a favor de Kenyatta

A oposição no Quénia vai recorrer ao Supremo Tribunal após a vitória eleitoral do Presidente Uhuru Kenyatta. O anúncio foi feito na quarta-feira, por Raila Odinga, que saiu derrotado das presidenciais de 8 de agosto.

Odinga acusa o partido no poder de uma “presidência gerada por computador”, alegando que os resultados das eleições foram manipulados a favor de Kenyatta, que ganhou um segundo mandato com 54% dos votos. Odinga contou com 44,74%.

A comissão eleitoral do Quénia disse que houve uma tentativa de manipulação, mas que esta falhou. Os observadores das eleições afirmam que não viram sinais de interferência nas votações.

Na semana passada, a oposição afirmou que recorrer ao tribunal não era uma opção, no entanto Odinga deixou claro que é uma opção agora. “Não aceitamos e seguimos em frente. Devemos realizar vigílias, momentos de silêncio, bater tambores e fazer tudo o resto para chamar a atenção para as graves injustiças eleitorais”, declarou.

Após o anúncio da vitória de Kenyatta, na sexta-feira, registaram-se confrontos entre civis que não aceitavam os resultados e polícias. Os protestos nas ruas já fizeram 17 mortos, entre eles duas crianças.