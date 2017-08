Não há indicações sobre vítimas portuguesas em Barcelona

O cônsul-geral de Portugal em Barcelona, Paulo Teles da Gama, e o vice-cônsul Álvaro Martins, estão em contacto com as autoridades espanholas para saber se há portugueses entre as vítimas do atentado terrorista desta terça-feira.

“Até agora as autoridades ainda não deram qualquer indicação sobre a nacionalidade das vítimas”, diz ao Expresso fonte do gabinete do secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro.

Quem tiver família ou amigos em Barcelona, pode ligar para o número de telefone que as autoridades disponibilizaram para dar informações sobre o atentado terrorista nas Ramblas: +34932142124.

Joaquin Forn, conselheiro do Interior do Governo da região autónoma da Catalunha, confirmou a existência de “13 mortos e mais de 50 de feridos”. Forn pede a todos os residentes na cidade para se manterem em casa, e anunciou uma conferência de imprensa com o Presidente da Generalitat da Catalunha, Carles Puigdemont.

Um tweet dos serviços de emergência diz que há dificuldades em ligar para o número divulgado para obter informações sobre o atentado.