Mais de 50 mortos em semana sangrenta da guerra antidrogas nas Filipinas

Vinte e cinco pessoas ligadas ao tráfico de droga morreram esta noite na capital filipina, Manila, na segunda noite de operações policiais levadas a cabo esta semana, no âmbito da guerra aos traficantes decretada pelo Presidente Rodrigo Duterte.

As mortes acontecem menos de um dia após terem sido confirmadas 32 outras, em operações policiais quase simultâneas na madrugada de terça-feira na província de Bulacan.

De acordo com Romeo Caramat, superintendente da polícia, das 67 operações desencadeadas até terça-feira, 20 resultaram em confrontos armados. 107 outros criminosos foram detidos.

"Algumas partes da sociedade questionam o porquê de muitos morrerem. Tudo o que posso dizer é que não temos controlo sobre este tipo de situações", afirmou Caramat.

A polícia justificou a carnificina pelo facto de os criminosos resistirem à detenção, usando armas para combater as autoridades. Dezenas de armas de fogo foram apreendidas.

Rodrigo Duterte tem sido criticado por diversas organizações internacionais de direitos humanos, que o acusam de por em prática políticas e ideais extremistas na sua campanha antidroga, podendo vir a ser acusado de crimes contra a humanidade. Os registos da polícia revelam pouco mais de cinco mil mortes relacionadas com o tráfico de droga.

Desde a ascensão ao poder em junho do ano passado, Duterte comprometeu-se a acabar com as redes de tráfico nas Filipinas. Afirmou que antes deocupar o cargo de Presidente matou vários criminosos, confessou estar feliz por saber que estes estão mortos e não presos e caracterizou a morte de algumas crianças como danos colaterais. Assegura estar a desempenhar um papel fundamental para o bem maior da nação, e apesar das acusações que pode vir a enfrentar, mostra-se convicto das suas ações e chegou mesmo a advertir a União Europeia para não interferir nos seus planos.