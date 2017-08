Líder de extrema-direita apresenta-se de burqa no Senado australiano

A líder do partido de extrema-direita Uma Nação, Pauline Hanson, apresentou-se esta quinta-feira de manhã de burqa no Senado australiano, no início da sessão em que foi debatida a sua proposta para a proibição daquele traje islâmico.

“Senadora Hanson, não. Nós não iremos banir a burqa”, reagiu procurador-geral e membro do Senado George Brandis, condenando veementemente e aconselhando Pauline Hansom a ter cautela, ao arriscar-se a alienar os 500 mil australianos que aderiram ao islamismo: “Ridicularizar aquela comunidade, encurralá-la, gozar com os seus trajes religiosos é algo terrível de se fazer, eu peço-lhe que reflita sobre o que fez”.

As palavras de Brandis foram recebidas com uma ovação por parte dos senadores do Partido Trabalhista e dos Verdes, num raro momento de união entre os partidos da oposição e do Governo.

“Uma coisa é usar um traje religioso como um sincero ato de fé, outra é usá-lo como um truque aqui na câmara”, acrescentou Brandis.

“O terrorismo é uma ameaça ao nosso país. Muitos australianos receiam-na. A questão que eu gostaria de colocar é em nome do povo australiano, tendo em conta que tem havido uma larga maioria de australianos que desejam banir a burqa”, declarou Hanson, já depois de ter retirado a veste.

O senador trabalhista Sam Dastyari, de ascendência iraniana e muçulmano não praticante, reagiu gritando que Hanson é que representa uma ameaça para a segurança nacional.