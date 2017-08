Ex-diretor da CIA diz que Trump vai causar “danos duradouros” aos EUA

O ex-diretor dos serviços secretos dos Estados Unidos (CIA) John Brennan (2013-2017) disse na quarta-feira que o Presidente Donald Trump vai causar “danos duradouros” à sociedade norte-americana e à posição do país no mundo.

Brennan referia-se à reação de Trump aos acontecimentos em Charlottesville, no sábado, onde um neonazi investiu com o seu carro contra uma manifestação antirracista, matando uma mulher e ferindo duas dezenas de pessoas.

O Presidente responsabilizou “os dois lados” e sublinhou que os grupos de esquerda também atacaram os de extrema direita.

“As palavras de Trump, e as convicções que refletem, são uma desgraça nacional, e todos os norte-americanos de consciência têm de repudiar estes comentários horríveis e perigosos”, disse Brennan, numa carta dirigida ao apresentador da CNN, Wolf Blitzer.

“Se permitimos que siga por este caminho sem sentido, Trump causará danos duradouros à sociedade norte-americana e à nossa reputação no mundo. Com as suas palavras e ações, Trump põe em grave risco a nossa segurança nacional e o nosso futuro coletivo”, acrescentou Brennan.

A reação de Trump à violência em Charlottesville ao assassínio de uma mulher por um neonazi gerou uma onda de críticas de todos os sectores.