Áustria coloca militares na fronteira com Itália para impedir entrada de migrantes

O governo austríaco decidiu enviar 70 militares para a estação ferroviária de Brenner, com o objetivo de impedir a entrada no país de migrantes vindos de Itália.

O chefe da polícia Helmut Tomac justificou a medida com o crescente fluxo de migrantes que se escondem em carruagens de comboios comerciais para atravessar a fronteira clandestinamente. “É importante não só impedir a migração ilegal, mas, acima de tudo, salvar vidas humanas”, acrescentou o responsável austríaco ao lembrar duas mortes ocorridas no ano passado precisamente nos caminhos de ferro.

Este controlo imposto por Viena é uma preocupação para Roma, uma vez que a estação de Brenner-Brennero, que liga Áustria e Itália, situa-se numa rota importante para o comércio italiano, designadamente aquele destinado aos mercados do norte da Europa.

No mesmo sentido, também a Bulgária decidiu enviar 600 soldados para a fronteira com a Turquia. Mas ao contrário da Áustria, as tropas búlgaras destacadas incluem “grupos de combate altamente especializados”.

“Não podemos permitir que os imigrantes ilegais entrem em grande número na Europa”, afirmou Krassimir Karakachanov, ministro búlgado da Defesa, entrevistado pelo jornal alemão “Die Welt”. O governante acrescentou que “forças da NATO e da UE deviam ser enviadas para a Itália e a Grécia” e que “as fronteiras externas devem ser defendidas pela força de armas”.