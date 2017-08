Roman Polanski volta a ser acusado de abuso sexual de menor

Uma mulher, Robin, afirmou esta terça-feira ter sido vítima de abusos sexuais por Polanski em 1973.É mais acusação contra o realizador polaco que há 40 anos fugiu dos Estados Unidos por alegadamente violar Samantha Geimer, 13, após drogá-la numa festa na casa do actor Jack Nicholson.

Robin, com 16 anos de idade na altura do incidente, explicou em Los Angeles, na companhia da advogada, Gloria Allred, que não poderá processar Polanski num tribunal criminal por já ter passado demasiado tempo. Porém, pode testemunhar no caso que envolve Geimer.

Na conferência que deu esta terça-feira, Robin diz-se "furiosa" que o caso contra Polanski tenha sido arquivado. A mulher disse que falou do ataque a um amigo no dia seguinte.Questionada sobre o porquê de ter escondido o caso durante quase 50 anos, Robin afirma que "não queria que o meu pai fizesse algo que o levaria à prisão para o resto da vida".

KYLE GRILLOT

É a terceira vez que Polanski é acusado de atacar sexualmente menores. Os advogados do realizador ainda não comentaram as últimas acusações.

Os casos de Samantha Geimer e Charlotte Lewis

A 10 de março de 1977, Roman Polanski foi pela primeira vez acusado de abusar sexualmente de uma menor. Samantha Geimer, a vítima, contou que o encontro com Polanski, fora autorizado pela mãe e ocorrera com o intuito de este a fotografar. Após uma primeira sessão privada de fotografia, ambos aceitaram repetir o encontro que aconteceu em Los Angeles na casa do icónico Jack Nicholson. No dia do crime Jack viajava no Estado do Colorado, e a casa estava por conta da sua então namorada Anjelica Huston, que, também abandonara a residência. Sozinhos em casa, Samantha afirmou começar a sentir-se desconfortável com Polanski, que durante a sessão partilhou com a menor champanhe e metaqualona. "Percebi que as intenções dele eram outras", afirmou Samantha.

No final da sessão, Samantha, com apenas 13 anos, tentou resistir a Polanski, mas acabou por ceder. "Estava assustada, não sabia o que podia acontecer se fizesse uma cena. Depois de resistir por um bocado, pensei que se parasse pelo menos voltava para casa depois". Polanski, apesar dos constantes protestos da jovem, que pedia para este parar, continuou a violação.

Acusado de abuso sexual de uma menor de 14 anos, perversão, sodomia, violação através di uso de drogas, e fornecimento de drogas a uma menor de idade, o franco-polaco negou qualquer envolvimento no caso mas, depois de acordar com os advogados de Geimer em retirar as cinco acusações por falta de provas, Polanski admitiu ser culpado da violação de uma menor de 18 anos e foi sentenciado a uma avaliação psicológica na prisão estatal de Chino, onde permaneceu 42 dias antes de ser libertado sob fiança. Ao perceber que não iria permanecer em liberdade por muito tempo, viajou no primeiro dia de fevereiro de 1978 para Londres, e de seguida para França onde permaneceu até agora. Desde então, evita visitar países que possibilitem a sua extradição para a América, vivendo entre a França e a Polónia.

Foi novamente rotulado como agressor sexual no ano de 1983, desta vez em Paris. Em 2010, a atriz britânica Charllote Lewis disse que cerca de 30 anos antes, em 1983, fora vítima de assédio por parte do realizador durante uma audição para uma personagem do filme "Pirates", papel que conseguiu. Com apenas 16 anos, a atriz foi pressionada a ter relações sexuais com Polanski em troca do papel. Assustada e envergonhada, afirma que não revelou o sucedido com medo de repercussões. Em 2010, ano da acusação contra Polanski, disse que o fazia por justiça e não por dinheiro. Criticou aqueles que defendiam o cineasta, como foi o caso de Woody Allen. "Hollywood está a dar a mensagem errada aos pedófilos" afirmou Lewis.

Atualmente o criador de filmes como "O Pianista" e "Chinatown" continua a participar e a definir o seu legado no mundo da sétima arte.