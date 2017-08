Morte em Charlottesville pode ser julgada como “crime de ódio”

Pode não ser para já, mas James Alex Fields, o homem que matou uma mulher durante a manifestação de extrema-direita em Charlottesville, pode vir a ser a acusado de crime de ódio. A possibilidade foi admitida por Jeff Sessions, procurador-geral norte-americano, em entrevista à NBC News, esta quarta-feira.

“Pode muito bem ser uma violação dos direitos civis ou um crime de ódio e podem muito bem surgir outras acusações. Estamos a trabalhar intensamente no pressuposto de que talvez o possamos querer julgar. Estamos a trabalhar em conjunto com as autoridades locais e estatais que têm uma jurisdição clara”, disse Jeff Sessions.

O procurador garantiu que ainda não foi decido se James Alex Fields será julgado pelo tribunal estatal ou federal. Aliás, a acusação ainda pode demorar a aparecer. “Não precisa de ser feita imediatamente. Estamos a trabalhar com o estado para saber como vão proceder à acusação. Podemos fazer acusações em qualquer momento quando a investigação justifique. Mas acho que não devemos pensar que o devemos fazer numa questão de algumas horas ou dias”, defendeu Sessions.

Questionado sobre se o atropelamento foi um ataque previamente planeado, o procurador recusou responder, argumentando que “esses factos serão divulgados na altura apropriada”.

No sábado passado, uma manifestação da extrema-direita na cidade de Charlottesville, no estado da Virgínia, resultou na morte de uma mulher. Outras 19 pessoas ficaram feridas. O Governador da Virgínia declarou estado de emergência após os confrontos. Donald Trump condenou os incidentes, mas foi criticado por apontar o dado às “várias partes” envolvidas nos confrontos, em vez de assumir uma posição clara contra os grupos da extrema-direita.

David Duke, ex-líder do Ku Klux Klan, foi um dos responsáveis por convocar a marcha, organizada como forma de protesto contra a decisão de Charlottesville de remover a estátua do general Robert E. Lee de um parque no centro da cidade. O general é considerado atualmente um símbolo da escravatura e do racismo.

A mulher que morreu, Heather Heyer, tinha 32 anos e trabalhava como assistente num escritório de advogados. No sábado, foi atropelada de forma intencional. O suspeito do atropelamento, identificado como James Alex Fields, 20 anos, foi entretanto detido e acusado de vários crimes, incluindo de homicídio em segundo grau.