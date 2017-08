Lula diz que “seu Trump” precisa de perceber que a crise na Venezuela não se resolve com intervenção militar

“Seu Trump precisa aprender, de uma vez por todas, que a gente não resolve conflitos políticos com armas. Resolve-se com diálogo, com acordos. E se ele não sabe fazer, nós aqui na América Latina podemos ensinar”, afirmou o ex-Presidente brasileiro Lula da Silva na terça-feira à noite, comentando as declarações proferidas quatro dias antes pelo Presidente Donald Trump que afirmou que os Estados Unidos poderiam usar força militar contra o regime de Nicolás Maduro.

“Qualquer que seja o erro que o Maduro tenha cometido ou venha a cometer, a gente não pode permitir que um Presidente americano diga que vai utilizar a força para poder derrubar. Nós temos que dizer que a alta determinação dos povos é uma coisa que nós aprendemos a defender”, disse Lula.

Lula aproveitou a sua intervenção perante uma plateia com brasileiros e argentinos no Lançamento do Instituto Futuro, instituição criada com o apoio de sindicalistas argentinos e que irá lançar a reflexão e debate sobre as políticas públicas para a América Latina, em São Bernardo do Campo, São Paulo, para sair pela primeira vez em defesa de Maduro desde o agravamento da situação no país.

“Ao invés de dizer que vai usar armas, (Trump) deveria propor a criação do grupo de amigos da Venezuela”, acrescentou.

Lula relembrou a sua relação de “amizade com o companheiro Maduro”, considerou que ele “não tem a eloquência e o charme” do antecessor Hugo Chávez, mas disse esperar que o atual Presidente venezuelano “acerte, faça a coisa certa e governe bem”.