Coreia do Norte diminui a tensão e diz que vai esperar “mais um pouco” relativamente ao ataque a Guam

O regime da Coreia do Norte indicou na terça-feira que irá “esperar “mais um pouco”, relativamente à sua ameaça de lançar misseis para as águas próximas da ilha de Guam, onde os Estados Unidos têm uma base militar, referindo que irá esperar para ver primeiro qual será a “conduta tonta e estúpida” norte-americana, antes de avançar para a concretização do plano.

A declaração ocorre na altura em que os Estados Unidos e a Coreia do Sul se preparam para efetuar mais uma ação de treino militares conjuntos na península coreana, algo que o regime de Pyongyang encara como uma ação hostil.

Entretanto, aviões de caça japoneses efetuaram esta quarta-feira voos de treino com bombardeiros norte-americanos no sudoeste da península.

O exercício no Mar da China Este envolveu dois bombardeiros B-1B da força aérea norte-americana, que descolaram de Guam e dois aviões de combate F-15 japoneses, segundo referiu um comunicado do Força de Auto-Defesa Aérea do Japão.

“Estes voos de treino demonstram a solidariedade e determinação que nós partilhamos com os nossos aliados na preservação da paz e segurança Pacífico-Indo-Ásia”, declarou a força aérea norte-americana.