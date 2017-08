Charlottesville: Ex-presidentes Bush condenam “o racismo, o antissemitismo e o ódio sob todas as suas formas”

Os dois antigos presidentes norte-americanos, George H.W. Bush e George W. Bush, divulgaram esta quarta-feira um comunicado a condenar “o racismo, o antissemitismo e o ódio sob todas as suas formas”.

“Enquanto as nossas orações vão para Charlottesville, recordamos as verdades fundamentais consagradas na Declaração de Independência pelo mais eminente dos cidadãos dessa cidade [Thomas Jefferson]: 'Todos os homens nascem iguais; Eles são dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis'”, escreveram. “Nós sabemos que estas verdades são eternas, porque somos as testemunhas da decência e da grandeza do nosso país”, lê-se ainda na nota.

A mensagem é divulgada menos de um dia depois de Donald Trump ter-se recusado novamente a assumir uma posição clara contra os membros da extrema-direita que convocaram a manifestação do último sábado, e ter optado por culpar “os dois lados” envolvidos nos protestos, isto é, os membros da extrema-direita que organizaram a marcha e os que saíram à rua para protestar contra ela. “Penso que há erros dos dois lados”, disse o Presidente norte-americano na terça-feira, na Torre Trump, em Nova Iorque, perante vários jornalistas.

“Eu olhei de perto, de muito mais perto do que a maioria das pessoas. Vocês tinham um grupo de um lado que era agressivo. E vocês tinham um grupo do outro lado que era também muito violento. Ninguém o quer dizer”, afirmou Donald Trump, referindo que nem todos os que estavam no local eram neonazis ou supremacistas brancos. O Presidente norte-americano explicou ainda por que razão esperou por segunda-feira para condenar a “violência racista” que aconteceu em Charlottesville, no estado da Virginia. “Quando faço uma declaração, gosto de estar correto. Eu quero os factos. Os acontecimentos eram demasiado recentes”.

A postura de Donald Trump valeu-lhe fortes críticas. Mais sucesso terá feito Obama, cuja publicação no Twitter a condenar os incidentes, com uma citação de Nelson Mandela, tornou-se a mais popular da história da rede social, com 3,4 milhões de “likes”.