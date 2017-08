600 pessoas desaparecidas após deslizamentos de terras na Serra Leoa

A Cruz Vermelha anunciou que cerca de 600 pessoas estão desaparecidas na Serra Leoa devido às inundações e deslizamentos de terras. Até ao momento, registaram-se quase 400 mortos nos arredores de Freetown, capital do país. Segundo a imprensa local, há dezenas de crianças entre as vítimas.

“Um rio de lama surgiu vindo do nada e engoliu comunidades inteiras. Estamos numa corrida contra o tempo, contra mais inundações e contra o risco de doenças, para ajudar as comunidades afectadas a sobreviver e a lidar com a sua perda”, afirmou Abdul Nasir, coordenador da Cruz Vermelha Internacional, de acordo com a “Deutsche Welle”.

A Cruz Vermelha diz que considera a situação “muito preocupante” e teme que o número de mortos aumente à medida que as buscas continuem. “Os voluntários da Cruz Vermelha estão a cavar com as próprias mãos e com as ferramentas disponíveis para encontrar sobreviventes. Também estão a cuidar e a ajudar os membros das famílias que esperam desesperadamente por notícias dos seus entes queridos”, acrescentou Nasir.

“Estão a ser aplicados planos de contingência para mitigar qualquer possível surto de doenças transmitidas pela água, como a cólera, a febre e a diarreia”, disse Stephane Dujarric, porta-voz da Organização das Nações Unidas (ONU), citado pela BBC.

Os deslizamentos ocorreram na segunda-feira, após três dias de chuvas torrenciais. Cerca de nove mil pessoas foram afetadas e as equipas de emergência continuam a trabalhar para encontrar sobreviventes nos escombros. As linhas de comunicação e de eletricidade foram interrompidas e volume dos danos ainda não foi determinado.

Ernest Bai Koroma, presidente da Serra Leoa, pediu aos moradores das regiões afetadas para deixarem as suas casas, para que os militares possam concentrar o trabalho na procura por sobreviventes. “Comunidades inteiras foram aniquiladas. Precisamos de apoio urgente agora”, acrescentou. A Organização Internacional para as Migrações (OIM) disponibilizou 150 mil dólares (aproximadamente 127 mil euros) para ajudar o país a enfrentar a emergência.

Freetown tem 1,2 milhões de habitantes e é conhecida pela falta de infra-estruturas. Nesta região de África as inundações constituem um perigo frequente. Em 2015, 10 pessoas morreram e milhares ficaram desalojadas na capital, também por causa de inundações.