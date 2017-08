Uma ilha onde a História fica congelada

Em 1972, um soldado japonês que tinha ficado escondido num lugar remoto em Guam apareceu finalmente à luz do dia. De certo modo, foi o perfeito símbolo de como a História podia ficar congelada naquele lugar. Guam, uma ilha que fica a milhares de quilómetros do Havai e tem menos de 20 kms no seu ponto mais largo, é um posto avançado dos EUA no Pacífico, e conserva a memória dos conflitos mais horríveis do século XX. Agora essa memória ameaça regressar sob a forma de um inferno bastante real.

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, anunciou há dias que o seu país tinha planos para disparar quatro mísseis na direção de Guam, que é oficialmente território dos EUA. Embora a ideia seja os mísseis caírem na água a umas dezenas de km da ilha, o presidente norte-americano, Donald Trump, respondeu que se os norte-coreanos ameaçarem o seu país ou "gente" que os americanos "amem" vão conhecer "fogo e fúria" como poucos países já conheceram. A frase, um eco aparentemente deliberado da utilizada pelo presidente Harry Truman aquando do lançamento das bombas atómicas sobre o Japão, terá sido um improviso do Presidente, segundo garantiram assessores. Mas bastou para lançar o alarme naquela zona do Pacífico, e não só.

Para os residentes de Guam, não é a primeira vez que este género de crise acontece. Ao longo dos anos, eles têm sido alvo de ameaças por parte da Coreia do Norte. Numa das últimas vezes, em 2013, a resposta dos EUA foi instalar um sofisticado sistema antimísseis conhecido por THAAD. Mas isso não bastou para tranquilizar os habitantes da ilha, que reconhecem ser peões num jogo político que os ultrapassa, mas não sentem da parte dos seus compatriotas nos EUA a solidariedade devida a cidadãos tão americanos como eles.

Não votam para a presidência

Guam, onde existe população humana há milhares de anos, foi descoberto e colonizado pela Espanha a partir do século XVI. Em 1898, após a guerra entre esse país e os EUA - um conflito arbitrário que se diz ter marcado o início da expansão imperial americana - passou para o domínio americano. Assim se mantém desde então, salvo um hiato entre 1941 e 1944, quando os japoneses ocuparam a ilha.

A batalha que levou à sua recuperação terá custado umas 20 mil vidas, de ambos os lados. Décadas mais tarde, durante a guerra do Vietname, a ilha voltou a servir uma função prática vital, primeiro como base para os bombardeiros americanos, depois como o local por onde passou a maioria das pessoas que fugiram quando os EUA abandonaram o conflito.

Qualquer pessoa nascida na ilha tem nacionalidade americana. No entanto, os residentes têm limitações de representação política nos EUA; por exemplo, não votam nas eleições presidenciais (têm um governador próprio). Dos 163 mil guameses, a maior percentagem, cerca de 40 por cento, tem origem nativa. A segunda maior comunidade é a filipina, e a seguir vêm outras, incluindo a branca. Contando militares e seus familiares, os americanos são 13 mil.

Os EUA têm lá duas importantes bases, uma naval e outra da força aérea (um terço da ilha é propriedade do exército americano). Começaram a ser construídas na fase final da II Guerra Mundial, para assistirem no bombardeamento do Japão. Tem havido protestos contra a sua presença, mas de modo geral admite-se que um dos componentes essencial da economia da ilha, logo a seguir ao turismo.

Reações “mais estoicas ou niilistas ou católicas” desta vez

Situada a 6370 kms de Honolulu e a 3380 de Pyongyang, Guam está bastante mais próxima da Coreia do Norte do que dos EUA continentais. Sobretudo, está perfeitamente ao alcance dos mísseis balísticos intercontinentais que o regime norte-coreano tem vindo a desenvolver. A irritação deste por os EUA terem na ilha aviões que facilmente atingiriam o seu país explica em parte a sua atitude hostil em relação a Guam.

Por outro lado - e isto será o fator principal - a atitude agressiva de Trump em relação ao governo da Coreia do Norte faz com que os líderes se sintam obrigados a responder a ameaças com ameaças. Trump garantiu várias vezes que os EUA utilizarão todos os meios que têm à sua disposição para impedir que Pyongyang venha a dispor de armas nucleares capazes de atingir os EUA. Os testes recentes de mísseis levaram à aprovação unânime de novas sanções contra a Coreia do Norte no Conselho de Segurança. Não obstante, o país prossegue os seus esforços, e as últimas notícias dão conta de que terá conseguido finalmente miniaturizar uma arma nuclear de modo a fazê-la caber num míssil balístico, um desenvolvimento que fatalmente muda as regras do jogo.

“Brinquedos geopolíticos”

Para os habitantes de Guam, é o mesmo problema de sempre, mas agravado. "Somos brinquedos geopolíticos", disse agora um deles, uma professora de 49 anos, ao New York Times. "Conhecemos demasiado bem as consequências da guerra e temos vindo a aperfeiçoar as nossas respostas. O que é diferente? Para mim? Desta vez chorei. E continuo a chorar porque emergiu para mim uma nova verdade que amplificou o medo da morte: não apenas somos peões políticos, somos inconsequentes para a maior parte dos EUA".

Essa desilusão, explica ela, faz com que as reações em Guam sejam mais fortes desta vez. "Mais ferozes. Mais estoicas ou niilistas ou católicas. Muito mais". Enquanto isso, o secretário de Estado dos EUA, Rex Tillerson, referindo-se à tensão entre o seu país e a Coreia do Norte, diz que os americanos podem dormir descansados. E um assessor próximo de Trump explica que em matérias militares Tillerson não fala pelo Presidente...