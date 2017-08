“Um homem melhor” vai regressar a casa

Por mais de dois dias, Stephen McGown, 42 anos, viajou no banco de trás do carro. O destino era incerto e parecia que nunca mais chegava, os quilómetros por estradas abandonadas não terminavam. A certo momento, o carro travou. Estava à entrada de Gao, uma cidade junto à margem do rio Níger, no nordeste do Mali.

“Estás livre, podes ir”, disse o condutor.

“Claro... ok, está bem”, disse McGown sem acreditar no que acabara de ouvir.

“Se não acreditas em mim, podes sair do carro e ir”, insistiu o condutor.

Ainda sem crer bem no que estava a acontecer, Stephen McGown saiu. Fechou a porta e um novo carro surgiu. O condutor parou e saiu. Stephen entrou e pôs-se ao volante. Acelerou, atravessou a ponte e chegou à cidade. “Devo estar livre”, pensou. Sim, estava.

Stephen esteve 2366 de cativeiro, às mãos de militantes da Al Qaeda no Magreb islâmico. “Seis anos é muito tempo, muito mudou. Não quero guardar ressentimento. Esquecer ou perdoar… não sei se não será mais fácil esquecer, pôr tudo para trás das costas e seguir em frente do que realmente perdoar”, disse aos jornalistas, já em Joanesburgo, após a libertação. “Fiz o melhor para ver o lado bom desta má situação em tempos difíceis Não queria regressar a casa como um homem zangado e um fardo para a minha família. Estou a tentar ver o melhor de tudo isto. Quero regressar a casa como um homem melhor”, insistiu.

Não são conhecidos pormenores sobre a libertação. O jornal “The New York Times” revelou que o Governo sul-africano teria pago um resgate de mais de três milhões de euros. A informação foi negada pela África do Sul. E Stephen também não faz a mais pequena ideia de porque foi agora libertado.

DR

O plano quebrado

Um homem, uma moto e um continente por explorar. Em 2011, Stephen McGown preparava-se para assentar, casar, ter filhos e começar a trabalhar na empresa do pai. Mas antes, a última grande aventura: viajar pelo deserto do Saara, conhecer novos sítios e percorrer milhares de quilómetros. Era este o plano, que foi interrompido abruptamente. Era 25 de novembro.

Stephen parou para passar a noite em Timbuktu, no Mali. Estacionou a moto e foi jantar. O restaurante escolhido foi atacado por um grupo de militantes da Al Qaeda no Magreb Islâmico. Stephen e outros três homens, de nacionalidades alemã, sueca e holandesa, foram levados para uma carrinha. Um deles resistiu, e foi morto mesmo ali, no meio da rua.

Na época, o Mali preparava-se para eleições presidenciais, acabava de surgir um novo partido político opositor e a Al Qaeda no Magreb Islâmico era uma ameaça à segurança nacional. Viviam-se os primeiros tempos de um conflito que viria a explodir muito pouco tempo depois, com vários grupos a revoltarem-se contra o Governo.

Os atacantes fizeram de Stephen refém, julgaram-no britânico, poderia servir de moeda de troca em negociações com o Reino Unido. “Eles [os raptores] tratavam-me bem. Sabia que era prisioneiro e que estava no fundo da cadeia alimentar. Seria um prémio para eles se fosse britânico. Raptaram-me simplesmente porque não era muçulmano”, contou.

“Vejo muito de bom no Islão”

Uma cabana em parte incerta foi a morada de Stephen durante o cativeiro. Tinha apenas um cobertor para os dias mais frios e de chuva. Às vezes dormia muito, outras sentia-se miserável. Havia dias em que fazia exercício, noutros observava os pássaros. Procurava viajar para outros lugares, fugir àquela realidade que parecia não ter fim. “Por vezes, esqueciam-se de nós. Ficávamos ali, esquecidos”.

Apesar dos dois homens que tinham sido raptados com ele em Timbuktu terem sido libertados recentemente, Stephen nunca acreditou que chegaria a sua vez. Evitava pensar no assunto para se manter vivo. Pensar tornava tudo mais complicado de suportar.

GULSHAN KHAN/AFP/Getty Images

Em seis anos de cativeiro temeu pela vida três vezes, mas prefere não entrar em pormenores sobre o que aconteceu. Tentava compreender quem eram os homens que o mantinham preso e o que os movia. Apesar da distância, a relação com os raptores tornou-se mais fácil quando se converteu ao islamismo.

“Vejo muito de bom no Islão, coisas de que gosto muito. Abriu-me os olhos. Afastou-me do capitalismo”, explicou Stephen, garantindo que não foi uma decisão forçada. “Aprendi tudo em árabe, portanto é muito provável que existam falhas no que aprendi. Mas também vejo coisas que não fazem qualquer sentido. Vou continuar a estudar”, acrescentou.

Stephen é livre há 16 dias. Não foi libertado a tempo de se despedir da mãe, que morreu em maio deste ano. O corpo ainda está em choque. Não está habituado, e come apenas arroz e massa. Tem dores constante de cabeça e nas costas. Mesmo assim, os médicos asseguram que está bem. Precisa de descansar e recuperar, mas nada mais.

O cabelo e a barba continuam longos. Talvez seja o único vestígio do cativeiro que vai guardar. “Provavelmente vou deixá-lo0 comprido. Todos os meus amigos estão a deixá-lo crescer. Parece que agora é moda...”, disse em tom de brincadeira.

Stephen está livre e não quer guardar rancores. Quer regressar a casa um homem novo.