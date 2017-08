Intervir militarmente na Venezuela? China e Uruguai dizem que não

O Governo chinês rejeitou esta segunda-feira uma eventual intervenção militar dos EUA na Venezuela, hipótese sugerida por Donald Trump. “Todos os países devem conduzir as suas relações bilaterais com base na igualdade, no respeito mútuo e na não-ingerência nos assuntos internos do outro”, disse Hua Chunying, porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, em conferência de imprensa. A China, sublinhou o porta-voz, “segue sempre o princípio de não interferir nos assuntos de outro país”.

Também o presidente do Uruguai, Tabaré Vázquez, disse rejeitar “enfática e taxativamente” uma eventual intervenção militar para solucionar a crise na Venezuela. “Os problemas que a Venezuela tem devem ser resolvidos pelo povo venezuelano sem ingerência estrangeira e, portanto, rejeitamos enfática e taxativamente as apreciações do Presidente dos Estados Unidos", disse o chefe de Estado, que falava aos jornalistas antes de participar numa reunião em Río Negro, no noroeste do país.

O Uruguai foi um dos 12 países do continente americano que assinou uma declaração conjunta a condenar “a rutura da ordem democrática” na Venezuela e a declarar não reconhecer a nova Assembleia Nacional Constituinte nem nenhuma ordem que dela emane. Os outros países foram a Argentina, o Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México e Panamá.

O bloco económico sul-americano Mercosul, composto por quatro destes países (Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai) já tinha criticado a sugestão de Donald Trump, sublinhando, em comunicado citado pelo jornal espanhol “El País”, que “os únicos meios aceitáveis para a promoção da democracia são o diálogo e a diplomacia” e que “o repúdio à violência e a qualquer opção que envolva o uso da força é inalienável e constitui a base fundamental do convívio democrático, tanto no plano interno como no plano das relações internacionais”.

Na mesma nota, o bloco lembra a decisão de suspender politicamente a Venezuela da organização, que tomou no princípio de agosto, e lamenta “o aumento da repressão, das detenções arbitrárias e das restrições das liberdades individuais” verificadas desde então.

Na passada sexta-feira, Trump admitiu não descartar uma eventual intervenção militar dos EUA na Venezuela, de modo a resolver a grave crise política e social que se vive atualmente no país. “Temos várias opções para a Venezuela. Não excluo a opção militar. É um dos nossos vizinhos. Temos tropas em todo o mundo, em países que estão muito distantes, a Venezuela não está assim tão longe e as pessoas estão a sofrer e a morrer. Temos vários opções para a Venezuela, incluindo, se necessário, a intervenção militar”, disse Trump nessa altura. Questionado sobre que tipo de intervenção militar está disposto a organizar e a autorizar, o Presidente norte-americano limitou-se a repetir uma ideia já formulada. “Uma operação militar é certamente algo que poderemos vir a fazer”, disse.

Os EUA anunciaram recentemente o congelamento de todos os bens de Nicolás Maduro sob sua jurisdição e proibiram todos os cidadãos e entidades norte-americanas de negociar com o Presidente venezuelano. Antes disso, a Casa Branca já tinha imposto sanções contra 13 pessoas ligadas ao Governo de Caracas, entre as quais Tibisay Lucena, presidente do Conselho Nacional Eleitoral, que viu os seus bens congelados e ficou impedida da fazer negócios com norte-americanos.