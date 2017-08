Deslizamento de terras faz “centenas de mortos” na Serra Leoa

SOCIETY FOR CLIMATE CHANGE COMMUNICATION SIERRA LEONE / HANDOUT

Um deslizamento de terras esta segunda-feira, nos arredores de Freetown, capital da Serra Leoa, provocado por inundações, causou a morte a “centenas de pessoas”, anunciou o vice-presidente do país, Victor Foh, à agência Reuters.

Um porta-voz da Cruz Vermelha, Patrick Massaquoi, informou à AFP que morreram pelo menos 312 pessoas e que o número de vítimas mortais pode aumentar. “É provável que debaixo dos escombros estejam centenas de pessoas”, afirmou também Victor Foh, na localidade de Regent, onde ocorreu o deslizamento de terras. O vice-presidente informou que “as equipas de resgate estão a tentar vedar as áreas afetadas e a retirar as pessoas dos locais em perigo”. “O desastre é tão grande que eu próprio senti um grande desgosto”, disse ainda, citado pela Reuters.

Um repórter da AFP disse ter visto “corpos a serem transportados e casas totalmente cobertas de lama em duas áreas da cidade, onde as ruas se transformaram em rios” depois das fortes chuvadas que assolaram a zona.

Segundo o “Sierra Leone Telegraph, “200 corpos não identificados foram transportados para as instalações da morgue do principal hospital de Freetown”, que, segundo um funcionário, “se encontram já sobrelotadas”. Das vítimas mortais, acrescenta o jornal, 60 são crianças.

Na Serra Leoa, as inundações constituem um perigo frequente. As habitações - muitas delas “construídas ilegalmente”, conforme denunciou esta segunda-feira o vice-presidente do país - acabam muitas vezes destruídas pelas chuvas. Em 2015, 10 pessoas morreram e milhares ficaram desalojadas na capital, também por causa de inundações.