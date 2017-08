Charlottesville: Presidente da Merck demite-se em protesto contra as declarações de Trump

Kenneth Frazier, presidente da farmacêutica Merck, apresentou esta segunda-feira a sua demissão das funções de conselheiro económico de Donald Trump, como forma de protesto contra as declarações do Presidente norte-americano a respeito dos protestos da extrema-direita em Charlottesville, nos EUA.

Numa mensagem publicada na conta da farmacêutica na rede social Twitter, Kenneth Frazier, no cargo desde 2011, diz considerar ser sua “responsabilidade assumir uma posição contra a intolerância e o extremismo”. “Os líderes americanos devem honrar os nossos valores fundamentais, rejeitando claramente manifestações de ódio, intolerância e qualquer reivindicação de supremacia que negam o ideal americano de que todos os homens são criados como iguais”, lê-se na mensagem. “A força do nosso país”, continua o comunicado, “reside na sua diversidade e no contributo dado por homens e mulheres de diferentes credos, raças, orientações sexuais e crenças políticas”.

Donald Trump já reagiu à demissão do diretor-executivo da Merck. Recorrendo também ao Twitter, o Presidente norte-americano escreveu que, “agora que Kenneth Frazier se demitiu, ele terá mais tempo para baixar os preços exageradamente altos dos medicamentos”. Frazier fora nomeado por Trump após as eleições presidenciais de novembro de 2016 para o Conselho das Exportações, um órgão criado com o objetivo de aconselhar sobre matérias relacionadas com a política comercial.

No sábado passado, uma manifestação da extrema-direita na cidade de Charlottesville, no estado da Virginia, resultou na morte de uma mulher. Outras 19 pessoas ficaram feridas. O Governador da Virginia declarou estado de emergência após os confrontos. Donald Trump condenou os incidentes, mas foi criticado por apontar o dado às “várias partes” envolvidas nos confrontos, em vez de assumir uma posição clara contra os grupos da extrema-direita.

David Duke, ex-líder do Ku Klux Klan, foi um dos responsáveis por convocar a marcha, organizada como forma de protesto contra a decisão de Charlottesville de remover a estátua do general Robert E. Lee de um parque no centro da cidade. O general é considerado atualmente um símbolo da escravatura e do racismo.

A mulher que morreu, Heather Heyer, tinha 32 anos e trabalhava como assistente num escritório de advogados. No sábado, foi atropelada de forma intencional. O suspeito do atropelamento, identificado como James Alex Fields, 20 anos, foi entretanto detido e acusado de vários crimes, incluindo de homicídio em segundo grau.