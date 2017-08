Carro abalroa restaurante. Uma criança morreu e várias pessoas ficaram feridas

Condutor foi logo detido pela polícia. Autoridades afastam para já possibilidade de se tratar de um ato terrorista

Um carro atropelou várias pessoas esta segunda-feira à noite em Sept-Sorts, na cidade de Seine-et-Marne, a cerca de 60 quilómetros de Paris. Uma menina de 12 anos morreu e pelo menos 12 pessoas ficaram feridas (quatro com gravidade).

“Não posso dizer que a hipotese de terrorismo foi ignorada, mas não é uma das linhas principais da investigação, neste momento. As primeiras indicações não apontam para que seja terrorismo”, disse Pierre-Henry Brandet, porta-voz do Ministério do Interior francês, à BFMTV. “Quatro pessoas estão em estado muito grave e outras oito apresentam ferimentos ligeiros”, acrescentou.

Nas redes sociais, as autoridades confirmaram de imediato que estava a decorrer uma operação policial no local.

Pelas 20h30 (menos uma hora em Lisboa), um BMW cinzento embateu na janela de um pizzaria na zona comercial da vila. “Metado do carro entrou pelo restaurante e abalroou clientes e empregados”, relatou uma testemunha ao jornal francês “Le Parisien”.

O Ministério do Interior confirmou que se tratou de um ato deliberado e que o condutor foi detido pela polícia. O suspeito é um homem de 32 anos e ao que tudo indica encontra-se “num estado depressivo”. Não está identificado pelos serviços secretos.