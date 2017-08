Adolescente chinês morre dois dias depois de entrar num centro para dependentes da internet

O caso de um chinês de 18 anos que 48 horas depois de ter dado entrada num centro de recuperação de pessoas viciadas na internet foi transferido para um hospital com inúmeras lesões, acabando por falecer, está a gerar criticas de editoriais nos media chineses, onde se apela ao aumento da regulação sobre este tipo de estabelecimentos e também se responsabiliza o comportamento dos pais.

“Alguns pais, quando detetam o problema, falham na assunção da sua responsabilidade enquanto educadores e preferem procurar ajuda de terceiros”, escreve o diário “Mingguang”.

Os centros de tratamento para pessoas viciadas na internet e nos videojogos recorrem a uma disciplina extremamente rígida, conjugando “o aconselhamento psicológico com o treino físico”, refere o jornal “Anhui Shangbao”. Os métodos que utilizam passam pelo recurso a eletrochoques e espancamentos. Alguns dos centros pertencem a hospitais estatais, enquanto outros são geridos por privados. Apesar das criticas de que têm sido alvo, muitos chineses continuam a enviar para lá os seus filhos com problemas de dependência.

A mãe do rapaz falecido, de apelido Liu, relata que após ela e o marido terem percebido a sua impotência perante a dependência da internet que o filho desenvolvera, o casal resolveu enviá-lo para o centro da cidade de Fuyang, da província de Anhui, onde deu entrada a 3 de agosto. Dois dias mais tarde foram informados de que o filho fora para o hospital, onde viria a falecer.

Os médicos indicaram-lhes que o rapaz tinha mais de 20 feridas externas, assim como feridas internas. “O corpo do meu filho estava completamente cheio de marcas, da cabeça aos pés… Quando eu enviei o meu filho para o centro ele estava bem, como pode ter ele morrido em 48 horas?”, questiona a mãe.

O caso levou à detenção do diretor e de quatro funcionários do centro, que foi encerrado enquanto decorrem as investigações.