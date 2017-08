Três dias de chuvas torrenciais matam dezenas de pessoas no Nepal

A meteorologia não está de feição. Enquanto Portugal arde, no Nepal as chuvas torrenciais destes últimos três dias fizeram subir este domingo o número de vítimas mortais. As pessoas foram apanhadas por inundações ou deslizamentos de terras e ao fim de dias deste panorama severo, as autoridades atualizaram o número de vítimas para 49. Segundo a agência Reuters, este número poderá aumentar uma vez que há pelo menos três dúzias de desaparecidos, além de 17 feridos.

A região mais afetada foram as planícies do sul, de onde foram deslocadas mais de 5.000 pessoas. As águas submergiram ali 34.000 casas e a Cruz Vermelha estima que haja pelo menos 100.000 pessoas afetadas pelas chuvas torrenciais.

No ponto alto da queda de água, um funcionário descrevia como a tempestade cortou o fornecimento de energia elétrica e dificultou seriamente as buscas e salvamentos, bem como a distribuição de ajuda como alimentos e água potável.