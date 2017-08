Líder da oposição isolado enquanto Kenyatta recebe congratulações pela sua vitória nas eleições do Quénia

Com 11 vítimas mortais já contabilizadas na morgue central de Nairobi, a coligação derrotada nas eleições de terça-feira passada, NASA (National Super Alliance), está a ser cada vez mais pressionada para que faça acalmar os seus apoiantes e parar os protestos, escreve este domingo o jornal queniano “Daily Nation”.

Estes apelos têm origem no Quénia e no estrangeiro e têm por objetivo acabar com dois dias de confrontos entre a polícia e apoiantes do candidato derrotado, Raila Odinga. Os episódios de instabilidade nos bastiões de Odinga pretendem fazer prevalecer a sua declaração de que os resultados eleitorais definitivos, que foram anunciados na sexta-feira à noite pela comissão eleitoral independente, foram manipulados. A oposição recusa-se a aceitar a vitória e reeleição de Uhuru Kenyatta por uma margem folgada (8.203.290 votos contra 6.762.244 para Odinga) alegando que um ataque informático ao sistema de votos eletrónicos permitiu a manipulação dos números de votos.

Raila Odinga deve “mandar uma mensagem clara aos seus apoiantes exortando-os a pararem a violência”, declarou o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, secundado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, Boris Johnson.

A verdade é que os relatórios dos observadores internacionais que seguiram a votação no Quénia, o reconhecimento internacional e as mensagens de congratulação a Kenyatta estão a deixar a NASA isolada e sem argumentos além do processo em tribunal que são livres de levar adiante.

Neste domingo a vida nos locais com maior concentração de adeptos de Odinga, a cidade de Kisumu (oeste do Quénia) e os bairros de Kibera e Mathare, em Nairobi, parecia estar a voltar ao normal com as lojas a reabrirem, reporta o “Standardigital”.

Raila Odinga manteve o silêncio até este domingo e a coligação mantém a posição oficial de não abandonar a sua argumentação e de recusar-se a recorrer à justiça. De visita a Kibera e Mathare, Odinga disse aos seus adeptos que não fossem trabalhar na segunda-feira. Eles seguiram-nos gritando "sem Raila não há paz!".