Chuva faz pelo menos 25 mortos no Nepal

As inundações e os deslizamentos de terra causados pelas chuvas da monção provocaram pelo menos 25 vítimas no Nepal nos últimos dois dias, segundo anunciaram hoje as autoridades. As fortes chuvas atingiram mais de 12 distritos no leste do Nepal, assim como algumas zonas no oeste, desde a manhã de sexta-feira, afirmou o Ministério do Interior.







"Ainda estamos a recolher informações sobre as vítimas. Segundo os relatórios preliminares do Ministério, mais de 25 pessoas morreram", indicou à AFP um porta-voz do Ministério do Interior.







As inundações ocorrem em regiões muito povoadas e ao longo da fronteira com a Índia, enquanto os deslizamentos de terras afetam algumas áreas remotas e montanhosas no leste do país.Os danos materiais também foram registados no leste, como linhas elétricas afetadas, o que torna difícil a confirmação da amplitude dos estragos nas regiões mais longínquas.







Nas planícies do sul, algumas estradas foram bloqueadas e pontes colapsaram, acrescentou o ministro do Interior, Janardan Sharma.

A monção já causou a morte de mais de 90 pessoas este ano no Nepal.