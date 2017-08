Trump diz que opção militar contra a Coreia do Norte está pronta para ser acionada

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou hoje a ameaçar a Coreia do Norte e disse que a opção militar está pronta para ser acionada.

"As soluções militares estão plenamente operacionais, preparadas e armadas, para o caso de a Coreia do Norte se comportar imprudentemente. Espero que Kim Jong-un [líder da Coreia do Norte] opte por outro caminho", escreveu o presidente norte-americano na sua conta no Twitter.

A declaração insere-se numa escalada da retórica entre Washington e Pyongyang.

Na terça-feira, Trump ameaçou o regime da Coreia do Norte com "fogo e fúria nunca vistos" se Pyongyang persistir nas ameaças aos Estados Unidos.

Em resposta, os norte-coreanos disseram estar a preparar planos para atacar a base norte-americana em Guam, 3.430 quilómetros a sudeste da Coreia do Norte.