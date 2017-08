Trump agradece a Putin pelo dinheiro que lhe vai poupar em ordenados

“Eu quero agradecer-lhe porque nós estávamos a tentar cortar na nossa lista de vencimentos e no que me diz respeito eu estou muito grato por ele mandado embora um grande número de pessoas porque agora nós temos uma lista de vencimentos menor”, afirmou Donald Trump, em resposta à decisão de Vladimir Putin de expulsar e 755 diplomatas e outros funcionários norte-americanos colocados na Rússia.

A decisão de Putin fora tomada no final do mês passado, estabelecendo que os funcionários norte-americanos teriam de regressar até 1 de setembro, surgindo em sequência do congresso norte-americano ter aprovado novas sanções à Rússia.

Ao contrário do que é seu costume, o Presidente norte-americano tardou na resposta, que acabou por dar esta quinta-feira, falando aos jornalistas no seu clube de golfe em Bedminster, Nova Jersei.

“Não há nenhum verdadeiro motivo para eles regressarem. Eu aprecio verdadeiramente o facto de nós termos podido cortar na lista de pagamentos dos Estados Unidos. Nós vamos poupar muito dinheiro”, acrescentou. Durante a sua campanha Trump prometera cortar os gastos do Estado e no orçamento para este ano apresentou um plano para cortes de 32%.