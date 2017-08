Choque de comboios faz pelo menos 36 mortos no Egito

Um choque entre dois comboios de passageiros em Alexandria, no Egito, resultou na morte de pelo menos 36 pessoas, informou o ministro da Saúde egípcio, num comunicado citado pela imprensa local e por meios de comunicação internacionais. Mais de 120 pessoas ficaram feridas.

Uma fonte dos serviços de emergência disse ao “Guardian” que o choque ocorreu às 14h15 locais (menos uma hora em Portugal) na localidade de Khourchid, um subúrbio a leste de Alexandria, perto da estação ferroviária de Jorshed. Um dos comboios vinha do Cairo e o outro da cidade de Port Said.

Ainda não há informações sobre as causas da colisão, mas alguns meios de comunicação falam numa “avaria”. O ministro dos Transportes egípcio ordenou já uma investigação, garantindo que os responsáveis serão “punidos”, informou o canal egípcio “Nile TV”.

A Al-Jazeera recorda que “as estradas e os caminhos-de-ferro no Egito oferecem pouca segurança e que a população continua a queixar-se e a acusar o Governo não garantir qualquer proteção”.

Segundo a Reuters, que cita uma fonte dos serviços de emergência presentes no local, há ainda várias pessoas por retirar do interior dos comboios. Algumas estarão feridas. “O comboio estava a deslocar-se muito rápido. Quando dei por mim, estava no chão. E quando saí, vi quatro carruagens destruídas e muitas pessoas no chão”, disse um dos passageiros à mesma agência de notícias.

Inicialmente, foi dito que o número de vítimas mortais era de pelo menos 21, mas o ministro da Saúde egípcio divulgou entretanto um novo balanço. Trata-se do mais grave acidente de comboio ocorrido no país desde novembro de 2013, quando uma colisão entre um comboio e um autocarro resultou na morte de pelo menos 50 pessoas - na sua maioria crianças - em Manfalut, no sul do Cairo.