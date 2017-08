Choque de comboios faz pelo menos 24 mortos no Egito

O acidente ocorreu esta sexta-feira na cidade de Alexandria envolvendo um comboio que vinha do Cairo e o outro de Port Said

Um choque entre dois comboios em Alexandria, esta sexta-feira, resultou na morte de pelo menos 24 pessoas, avançou a agência Reuters, com base em informações de fontes de seguranças e médicas. Pelo menos 55 pessoas ficaram feridas.

Um dos comboios vinha do Cairo e o outro de Alexandria. As equipas de emergência estão no local.

Ainda não se sabe qual foi o motivo da colisão.