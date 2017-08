Quénia. Presidente deve ser reeleito e comissão eleitoral nega “ato de pirataria”

O Presidente queniano Uhuru Kenyatta, candidato à reeleição, surge com 54,27% dos votos, seguido por Raila Odinga com 44,84%, segundos os dados provisórios anunciados esta quinta-feira de manhã pela comissão eleitoral do país.

Ambos os candidatos devem pronunciar-se esta quinta-feira sobre a contestação ao sistema de contagem dos votos, que já deu lugar a cenas de violência.

Odinga disse que piratas informáticos acederam ao sistema de contagem de votos com a identidade do diretor de telecomunicações da comissão, Chris Msando, assassinado há dez dias, e carregaram um algoritmo que dava uma constante vantagem de 11 pontos percentuais ao seu adversário presidencial.

Os documentos apresentados por Odinga continham tentativas falhadas de acesso ao sistema com o nome de utilizador e palavra passe de Msando e com os do presidente da comissão, Wafula Chebukati.

A comissão eleitoral garantiu contudo que o sistema informático não sofreu qualquer interferência externa “antes, durante ou depois” das eleições.

O ex-secretário de Estado norte-americano John Kerry, que é observador internacional nestas eleições, já pediu aos líderes quenianos para darem "um passo em frente" e transmitirem aos cidadãos confiança na integridade do processo eleitoral.

Entretanto, o Governo queniano negou as notícias que deram conta de que quatro pessoas haviam morrido em confrontos entre as forças de segurança e apoiantes de Odinga, na quarta-feira.

Anteriores informações, baseadas em informações da polícia, indicaram que dois manifestantes haviam sido mortos na capital, Nairóbi, após a polícia ter sido atacada com catanas, e que outros dois homens foram mortos pelas forças de segurança na cidade de Kisumu, quando um gangue atacara um centro de contagem dos votos.