Nepal criminaliza isolamento forçado de mulheres quando estão a menstruar

O parlamento do Nepal aprovou esta semana uma lei para criminalizar uma antiga prática hindu conhecida como chhaupadi, que prevê o ostracismo e a discriminação de mulheres nas alturas do mês em que estão a menstruar e depois de darem à luz.

"Uma mulher não pode, durante a menstrução ou em estado pós-parto, ser mantida em chhaupadi ou ser tratada de qualquer forma igualmente discriminatória, como tornar-se intocável ou ser acusada de comportamentos inumanos", dita o projeto-lei, aprovado com unanimidade na quarta-feira.

A nova lei, que tem de entrar em vigor no espaço de um ano, estipula uma pena de prisão de três meses, uma multa de três mil rupias nepalesas (€25) ou ambas para quem for condenado por forçar mulheres a seguirem a tradição hindu.

Para Mohna Ansaria, que integra a Comissão Nacional de Direitos Humanos do Nepal, o país acabou de alcançar "uma grande conquista" pela igualdade de género. "A lei abre espaço às mulheres para que denunciem quando forem forçadas a seguir esta prática", explica à Al-Jazeera. "É um costume que faz as mulheres sentirem-se isoladas e que as coloca sobre pressão psicológica. O Supremo Tribunal já tinha dado ordens contra a chhaupadi há 12 anos, mas não foi uma sentença efetiva, foram só diretivas. Contudo, [os juízes] também ditaram que, se essas diretivas se provassem ineficazes, deveria ser aprovada uma lei contra a chhaupadi, e foi isso que acabou de acontecer."

Apesar da aparente conquista, a ativista pelos direitos das mulheres Pema Lhaki acredita que a nova lei é "inaplicável" porque diz respeito a um sistema de crenças profundamente enraizado na sociedade nepalesa, incluindo entre as próprias mulheres, que vai ser difícil de mudar. "É uma falácia achar que são os homens que obrigam as mulheres a fazer isto. Sim, a sociedade patriarcal do Nepal é parte do problema, mas são as mulheres que se obrigam a seguir a chhaupadi", explica à AFP. "Elas precisam de entender a raiz disto, encetar intervenções estratégicas e depois esperar uma geração" até se poderem colher frutos.

Muitas comunidades no Nepal olham para as mulheres menstruadas como impuras e nalgumas das áreas mais remotas do país, elas são obrigadas a dormir em choupanas longe de casa durante os períodos mentruais e depois de terem filhos. Nessas alturas, também são impedidas de tocar em comida, em ícones da religião hindu, em gado e em homens.

A prática angariou grande atenção mediática a nível internacional em julho deste ano depois de uma adolescente ter morrido após ter sido mordida por uma cobra venenosa quando estava isolada numa chhau goth, o nome das cabanas para onde as mulheres vão quando estão menstruadas.

No final de 2016, outras duas mulheres já tinham morrido em incidentes semelhantes ao cumprirem este ritual, uma delas por ter inalado grandes quantidades de fumo depois de ter ateado uma fogueira para se aquecer, a outra de causas nunca apuradas. Os ativistas garantem que o número de mulheres mortas na sequência da chhaupadi é muito superior ao balanço oficial.