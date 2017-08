Depois de a polícia divulgar um vídeo, foi detido o suspeito de empurrar mulher contra um autocarro em Londres

Aconteceu há mais de três meses, mas só esta quinta-feira foi notícia. Um homem de 50 anos foi apanhado numa câmara de segurança a empurrar uma mulher contra um autocarro, na Putney Bridge, em Londres.

Esta quinta-feira de manhã, o homem, suspeito de ofensas corporais, foi detido pela polícia britânica, quando se encontrava em casa, em Chelsea. Terá sido entretanto libertado, embora as investigações prossigam, segundo a BBC.

O incidente ocorreu no dia 5 de maio. O vídeo que mostra como tudo aconteceu foi divulgado no início desta semana, a pedido da própria polícia britânica, que não conseguiu identificar o suspeito.

Nas imagens, vê-se um homem a correr na berma de uma ponte, num espaço destinado a praticantes de jogging. Ao passar por uma mulher que também circula a pé, o homem empurra-a contra um autocarro. O condutor apercebe-se e consegue desviar o veículo, permitindo à vítima escapar ilesa.

Segundo a BBC, a mulher de 33 anos, ainda no chão a recuperar do susto, terá visto o homem voltar para trás ao fim de 15 minutos. Terá tentado falar com ele, mas este “não se apercebeu” da sua presença, explicou a vítima, citada pelo “The Guardian”.