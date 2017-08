Coreia do Norte promete ter plano de ataque a Guam “pronto em meados de agosto”

A Coreia do Norte diz que vai ter um plano de ataque ao território norte-americano de Guam, uma pequena mas importante ilha dos EUA no Pacífico, pronto dentro de poucos dias – com os media estatais do país a avançarem esta quinta-feira que, se o plano militar for aprovado por Kim Jong-un, quatro mísseis Hwasong-12, de médio a longo alcance, vão sobrevoar o Japão e aterrar nas águas que banham Guam.

A ameaça de atacar o território não-incorporado dos Estados Unidos, situado entre o estado do Hawai e as Filipinas, tinha sido feita esta quarta-feira em resposta às declarações improvisadas de Donald Trump durante uma conferência de imprensa em New Jersey, onde está a passar férias, quando avisou que Pyongyang irá enfrentar "fogo e fúria nunca antes vistos" se continuar a provocar os EUA.

A administração norte-americana avisou a Coreia do Norte de que se concretizar os seus planos de ataque a Guam, uma ilha com 544 quilómetros quadrados e 163 mil habitantes, que alberga importantes bases militares dos EUA, isso será "o fim do regime" de Kim Jong-un. Os residentes do território, à semelhança da maioria dos analistas, continuam a olhar para a ameaça como retórica oca, noticia o enviado da BBC a Guam, convencidos de que concretizá-la será uma atitude "suicida" por parte do regime norte-coreano.

"Mísseis Hwasong-12 a serem lançados pelo KPA [Exército da Coreia do Norte] vão cruzar o céu e sobrevoar as prefeituras de Shimane, Hiroshima e Kochi no Japão", avançou quarta-feira a agência estatal do país KCNA, citando o chefe de Estado maior do Exército, Kim Rak Gyom. "[Os mísseis] vão voar 3.356,7 quilómetros durante 1,065 segundos e atingir as águas a cerca de 30 a 40 quilómetros de distância da costa de Guam."

A ameaça de "fogo e fúria", segundo fontes oficiais proferida de forma completamente improvisada, que apanhou os conselheiros de Trump de surpresa, é "um monte de disparates", acrescentou a KCNA. "Não é possível haver diálogo com um tipo desprovido de razão e só a força absoluta pode funcionar com ele."

Perante a escalada de retórica bélica, o secretário da Defesa dos EUA, James Mattis, emitiu um comunicado a repetir as exigências à Coreia do Norte para que suspenda os seus programas de armamento – isto numa altura em que o Japão e especialistas norte-americanos já confirmaram que esses programas estão a avançar a um ritmo mais acelerado do que se julgava até agora. Neste momento, a Coreia do Norte já tem capacidades para atingir o território continental dos EUA e já consegue integrar ogivas nucleares em miniatura nos seus mísseis balísticos intercontinentais (IBM).

"A DPRK [República Popular Democrática da Coreia] deve optar por parar de se isolar e abandonar os seus planos de desenvolver armas nucleares", sublinhou Mattis na quarta-feira. "Embora o nosso departamento esteja a encetar todos os esforços para resolver esta ameaça global de forma diplomática, deve ser notado que os exércitos combinados dos aliados [regionais dos EUA] possuem as capacidades defensivas e ofensivas mais precisas, desenvolvidas e robustas à face da Terra."

Também esta quarta-feira, um dia depois da ameaça de "fogo e fúria", Trump gabou-se do arsenal atómico dos EUA, dizendo no Twitter a partir de New Jersey que as armas nucleares norte-americanas estão "mais poderosas" do que algum dia estiveram.

"A minha primeira ordem enquanto Presidente foi a de renovar e modernizar o nosso arsenal nuclear, que está agora mais forte e poderoso do que nunca", escreveu o líder norte-americano. A revista "Time" consultou vários especialistas para apurar se isto é verdade e todos garantiram que a afirmação é "falsa a vários níveis".

Entretanto, o secretário de Estado norte-americano viajou até Guam para dar garantias aos residentes e às tropas instaladas na ilha de que a Coreia do Norte não representa uma ameaça iminente. Falando na capital do território, Agana, Rex Tillerson manifestou quarta-feira esperanças de que a "campanha de pressão" global envolvendo a Rússia e a China conduza a um novo diálogo com Pyongyang "sobre um futuro diferente".

Também garantiu que a situação não se alterou de forma profunda nos últimos dias e que, por isso, os americanos "podem dormir descansados à noite". (Os residentes de Guam são cidadãos dos EUA que, de dois em dois anos e à semelhança dos conterrâneos, elegem representantes para a câmara baixa do Congresso norte-americano, embora não possam eleger senadores nem votar em presidenciais.)

O Exército da Coreia do Sul também diz que ainda não detetou ações fora do comum que possam indicar que o Norte está, de facto, a preparar um ataque. A China, único aliado do hermético regime de Kim, já veio pedir calma aos envolvidos, descrevendo a situação como "complexa e sensível".