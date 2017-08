“Comigo não se vai safar. Safou-se durante muito tempo. Agora é outro campeonato”, diz Trump sobre aquele cujo nome não pronuncia

Esta semana, Donald Trump prometeu “fogo e fúria” contra a Coreia do Norte, mas talvez essa ameaça não tenha sido, afinal, “suficientemente forte”, sugeriu o próprio Presidente norte-americano esta quinta-feira.

“Acham que as minhas declarações foram assim tão duras?”, questionou Trump aos jornalistas que o ouviam, no seu campo de golfe em Bedminster, Nova Jérsia, onde se encontra de férias. “Talvez não tenham sido. Eles [Coreia do Norte] estão a fazer isto ao nosso país há muito tempo, há muitos anos. É preciso defender as pessoas deste e dos outros países”, afirmou o Presidente norte-americano.

Na passada terça-feira, Trump avisou a Coreia do Norte para parar de fazer ameaças, caso contrário "terá como resposta fogo e fúria como o mundo nunca viu”. O aviso foi feito depois de ter sido divulgada a notícia de que Pyongyang conseguiu produzir, com sucesso, ogivas nucleares miniaturizadas que podem ser transportadas por mísseis balísticos, o que, segundo vários especialistas, coloca o país mais próximo de se tornar uma potência nuclear de pleno direito. Já depois da ameaça do Presidente norte-americano, a Coreia do Norte afirmou estar a considerar atacar o território norte-americano de Guam, onde se localizam importantes bases militares dos EUA.

Esta quinta-feira, numa segunda conferência de imprensa, Trump disse que gostaria de “desnuclearizar o mundo”. “Gostaríamos que todos os países se livrassem das suas armas nucleares, mas até isso acontecer nós seremos, de longe, a nação nuclear mais poderosa do mundo”. afirmou. O Presidente norte-americano afirmou ainda que os EUA “estão a melhorar o seu armamento e a ficar cada vez mais fortes”, e que, “num prazo de seis meses a um ano”, o país estará “ainda melhor”.

“Ninguém, incluindo a Coreia do Norte, vai ameaçar-nos”, disse Trump, que anunciou, além disso, um aumento do orçamento destinado ao programa de defesa antimíssil, contrariando assim uma decisão que o próprio tomou recentemente. “Mudei de ideias. Já não quero fazer isso”, justificou.

Sem nunca referir o nome do Presidente norte-coreano, Kim Jong-un, Donald Trump acusou-o de “um desrespeito enorme” pelos EUA. “Ele disse coisas horríveis. Comigo não se vai safar. Safou-se durante muito tempo, mas isto agora é outro campeonato. Aquelas coisas que ele diz, vai deixar de as dizer. E as coisas que tem feito, certamente também não vai continuar a fazer”, afirmou o Presidente norte-americano. “Vamos ver o que ele faz em Guam. Se fizer alguma coisa, acontecerá na Coreia do Norte algo nunca antes visto. Isto não é uma provocação, é um facto”, concluiu.

Depois das promessas de “fogo e fúria”, que geraram uma grande polémica. vários conselheiros próximos de Donald Trump tentaram amenizar a situação. Mas o Presidente não vê “qualquer razão” para voltar atrás naquilo que disse. “Somos apoiados a 100 por cento pelo Exército. Somos apoiados por toda a gente. E somos apoiados por muitos outros líderes”, disse também esta quinta-feira, numa conferência de imprensa durante a manhã.

Com o objetivo de punir o país pelos sucessivos testes de mísseis balísticos, o Conselho de Segurança da ONU impôs recentemente à Coreia do Norte sanções que poderão custar-lhe mil milhões de dólares de receitas anuais (849 milhões de euros), restringindo determinadas transações económicas com a China, o seu principal aliado e parceiro económico. Face a isso, Pyongyang garantiu que vai continuar a desenvolver o seu arsenal nuclear, ameaçando os EUA de que os “fará pagar mil vezes o preço do seu crime” .