Canadá cria campos improvisados na fronteira com os EUA para albergar requerentes de asilo

O Exército do Canadá acabou de destacar cerca de 100 soldados para uma zona da fronteira com os Estados Unidos. Os militares estão encarregados de construir um campo improvisado com capacidade para albergar 500 requerentes de asilo numa zona remota entre Saint-Bernard-de-Lacolle, no Quebeque, e Champlain, no estado de Nova Iorque.

As tropas começaram a erguer o campo na quarta-feira para garantir o acolhimento de requerentes de asilo que têm estado a atravessar a fronteira para o Canadá a pé em números cada vez mais maiores desde que Donald Trump tomou posse como 45.º Presidente dos Estados Unidos, em janeiro. A zona entre Saint-Bernard-de-Lacolle e Champlain tornou-se uma zona de passagem popular nos últimos meses, com centenas de pessoas a atravessarem aquela fronteira a cada dia.

Segundo um balanço oficial do governo canadiano, desde o início do ano mais de 4.000 pessoas entraram no país vindas dos EUA, a maioria delas imigrantes que temem vir a ser expulsos pela atual administração norte-americana e que têm enfrentado temperaturas abaixo de zero para entrarem no Canadá por zonas da fronteira remotas e não-vigiadas.

Neste contexto, a província do Quebeque francês tornou-se o principal ponto de passagem destas pessoas, com as autoridades a registarem cerca de 250 chegadas diárias a Montréal nas últimas semanas, depois de mais de 3.300 requerentes de asilo terem entrado na província nos primeiros seis meses do ano.

Para gerir o crescente número, as autoridades canadianas passaram o último mês a criar novos centros de acolhimento, tendo instalado centenas de camas no Estádio Olímpico da capital do Quebeque na semana passada, à semelhança do que já foi feito num antigo convento e num hospital desativado.

O "The Guardian" avança que os requerentes de asilo não deverão ficar muito tempo nestes centros improvisados, antecipando-se que sejam transportados para casas de acolhimento de longo prazo onde ficarão a aguardar resposta aos seus pedidos.

Haitianos sem pátria

Fontes oficiais do governo dizem que, nos últimos dias, a maioria das pessoas que atravessaram a fronteira são haitianos que viviam nos Estados Unidos há vários anos e que, até agora, estavam abrangidos por um programa humanitário criado pela administração Obama em 2010 para garantir o acolhimento destes nacionais após o seu país ter ficado parcialmente devastado por um poderoso sismo; desde esse ano, a ilha tem estado a braços com uma epidemia de cólera, que piorou a par dos esforços de reconstrução das infraestruturas e de melhoria das condições de vida à passagem do furacão Matthew em outubro.

Em maio passado, a administração Trump ameaçou encerrar esse programa, deixando 58 mil haitianos vulneráveis a deportação. John Kelly — que à data chefiava o Departamento de Segurança Nacional e que abandonou entretanto o cargo para se tornar chefe de gabinete da Casa Branca — acabaria por permitir uma extensão do programa por seis meses, mas deixou avisos aos que receberam o estatuto de proteção temporária (TPS), dizendo-lhes que não devem estar à espera que o programa volte a ser alargada em novembro.

"A extensão por seis meses serve para permitir que os haitianos que receberam TPS nos Estados Unidos obtenham documentos de viagem e preparem a sua partida dos Estados Unidos e serve também para dar ao governo do Haiti o tempo necessário para se preparar para a futura repatriação dos atuais beneficiários de TPS", declarou o então secretário de Segurança Nacional em comunicado.

Preocupados com a sua iminente deportação e alimentados por informações erradas sobre a facilidade de obter vistos de residência no Canadá, os imigrantes haitianos instalados nos EUA começaram a atravessar a fronteira para o Canadá a pé em elevados números, na esperança de obterem estatuto de refugiados no país.

O Ministério da Imigração do Canadá já respondeu à desinformação disseminada na internet, avisando na semana passada na sua página de Facebook que as mensagens são incorretas e que, em 2016, só metade dos pedidos de asilo por haitianos foram considerados, um aumento de 10% em relação a 2015.

O programa de TPS do Canadá que abrangia cidadãos do Haiti foi suspenso pelo governo de Justin Trudeau no ano passado, com o primeiro-ministro a convidar os 3200 beneficiários a candidatarem-se a residência permanente. A maioria deles já seguiu o conselho mas organizações não-governamentais têm avisado que alguns não deverão obter autorização para ficarem a viver legalmente no país.