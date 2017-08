A “misteriosa” expulsão de dois diplomatas cubanos dos EUA

O correspondente da BBC na capital cubana avançou esta quinta-feira que, em maio, dois diplomatas cubanos foram expulsos dos Estados Unidos após funcionários da embaixada norte-americana em Havana terem manifestado "sintomas físicos misteriosos".

Segundo a porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Heather Nauert, não se sabe o que aconteceu nem há ainda "respostas definitivas sobre a fonte ou as causas" dos sintomas manifestados por vários funcionários da representação diplomática norte-americana em Cuba.

Uma fonte oficial daquele departamento disse à Reuters que alguns funcionários da embaixada em Havana sofreram perda auditiva. O Ministério dos Negócios Estrangeiros de Cuba está a investigar as alegações, tendo dito em comunicado esta semana que, apesar de a expulsão dos diplomatas ser "injustificável", as autoridades do país estão dispostas a colaborar com Washington para apurar o que aconteceu.

"Cuba nunca permitiu nem nunca permitirá que o território cubano seja usado para qualquer tipo de ação contra diplomatas acreditados ou contra as suas famílias", disse o ministério em comunicado, depois de terem surgido rumores de que a perda auditiva pode ter sido causada por um aparelho de ondas sónicas plantado à entrada das casas dos diplomatas, que emitiu ondas de som inaudíveis que podem causar surdez.

Nauert diz que os funcionários da embaixada dos EUA em Havana começaram a queixar-se de "sintomas estranhos" no final do ano passado e que, na sequência disso, vários diplomatas norte-americanos instalados na capital cubana tiveram de voltar para os EUA. Em comunicado, a porta-voz do Departamento de Estado acrescentou que o governo está a levar o assunto "muito a sério" e que "uma investigação ao caso está atualmente em curso".