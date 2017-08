Zuma sobrevive a nova moção de censura no parlamento sul-africano

O Presidente da África do Sul sobreviveu a mais uma moção de censura no parlamento, a oitava desde que chegou ao poder há oito anos. Os partidos da oposição ao Congresso Nacional Africano (ANC) de Jacob Zuma tinham esperanças de que o facto de a votação ser secreta ia levar vários deputados do partido no poder a votarem contra o Presidente, mas a moção acabou por ser chumbada com 198 votos contra 177.

O resultado foi recebido com aplausos e cantos pela bancada parlamentar do ANC, com Zuma a agradecer logo ao seguir "àqueles do parlamento que votaram corretamente". "Eles [oposição] acreditam que podem recorrer a tecnicismos no parlamento para derrubar a maioria do ANC", declarou o Presidente. "É impossível, não podem. Nós representamos a maioria."

Zuma está envolvido numa série de escândalos de corrupção desde que chegou ao poder em 2009, entre eles usar dinheiros públicos para remodelar uma das suas casas de férias, sendo também criticado pela sua crescente proximidade à família Gupta, um clã sul-africano milionário que, segundo os críticos, tem estado por trás de uma série de controversas decisões políticas.

Tanto Zuma como os Gupta rejeitam as acusações, reforçadas após uma remodelação governamental em março que viu o respeitado ministro das Finanças e outros ministros serem demitidos.

Depois da votação, a bancada parlamentar do ANC não fez qualquer referência às suspeitas de corrupção que recaem sobre o seu líder, que em dezembro vai abandonar o cargo de secretário-geral do partido, congratulando-se apenas por ter impedido uma tentativa de "golpe" contra Zuma. Em comunicado, o ANC voltou a acusar a oposição de tentar "fazer o governo colapsar, de impedir o cumprimento de serviços e de semear o caos na sociedade com o objetivo último de chegar ao poder".

Apesar da vitória, naquela que foi a última de uma série de moções de desconfiança que o Presidente já enfrentou, a votação não foi o sucesso que o ANC antecipava, com 26 deputados do partido no poder a rebelarem-se contra Zuma e outras nove abstenções. Para que a moção fosse aprovada, era necessário que pelo menos 50 deputados da maioria votassem contra o Presidente.

Que acusações?