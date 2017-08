Venezuela: O poder “superior” da nova Assembleia que a maioria dos países vizinhos declara “não reconhecer”

A Assembleia Nacional Constituinte convocada pelo Presidente Nicolás Maduro declarou-se, esta terça-feira, órgão máximo na Venezuela, com um estatuto superior ao das restantes instituições do país, incluindo o Parlamento, onde a oposição tem a maioria. “O poder constituído está subordinado a esta Assembleia”, declarou Delcy Rodríguez, presidente do novo órgão, acrescentando que a decisão “reflete a boa vontade” da Assembleia Constituinte e transmite “uma mensagem muito clara de cordialidade, convivência e entendimento entre os venezuelanos”.

A Assembleia Nacional Constituinte (ANC) reuniu-se na terça-feira no Parlamento venezuelano. Segundo Júlio Borges, presidente do Parlamento, “membros do Governo como Delcy Rodríguez, Dario Vivas e Fidel Vasquez, acompanhados por vários membros da Guarda Nacional Bolivariana e liderados pelo coronel Bladimir Lugo, forçaram as portas e assaltaram o hemiciclo”.

Em comunicado divulgado no mesmo dia, Borges acusa os funcionários do Governo “de aproveitarem a noite de segunda-feira para cometer este atropelo contra a sede do poder legislativo”, adaptando o espaço à reunião que pretendiam realizar no dia seguinte. Trata-se de “mais um abuso contra os 14 milhões de venezuelanos que votaram nas legislativas de 6 de dezembro de 2015, ganhas pela oposição venezuelana”, afirma o presidente do Parlamento na mesma nota, salientando que os deputados da oposição “reiteram a decisão” de defender a Constituição, as instituições e “a democracia na Venezuela”.

Depois do encontro de terça-feira, o Supremo Tribunal de Justiça venezuelano (STJ), dominado por juízes fiéis a Nicolás Maduro, condenou um presidente de Câmara da área de Caracas, com ligações à oposição, a 15 meses de prisão, alegando que este se recusou a cumprir a ordem de remoção de barricadas durante uma manifestação contra o Governo. Ramon Muchacho é o quarto autarca ligado à oposição a ser detido por ordem do STJ nas últimas duas semanas. O tribunal ordenou ainda uma investigação a outro proeminente autarca de Caracas, Davied Smolansky, sobre o qual recai a mesma acusação de incumprimento de uma ordem policial.

Foi na sexta-feira passada, 4 de agosto, que a nova Assembleia Constituinte tomou posse, numa cerimónia realizada no Salão Elíptico do Palácio Federal Legislativo, onde funciona o Parlamento. Como primeira medida, foi anunciada a destituição da procuradora-geral Luísa Ortega Díaz, que tem sido uma das vozes mais críticas de Nicolás Maduro e que já disse publicamente que não aceita a decisão. Outro decreto aprovado nos últimos dias estendeu de seis meses para pelo menos dois anos o período de funcionamento da nova assembleia.

A situação política e social da Venezuela continua a fazer soar vários alarmes na grande maioria dos países vizinhos. Na terça-feira, os ministros dos Negócios Estrangeiros da Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguai e Peru assinaram uma declaração conjunta, na qual condenam a “rutura da ordem democrática” na Venezuela e assumem não reconhecer a nova Assembleia Constituinte, “nem os atos que sejam emanados dela, pelo seu carácter ilegítimo”.

Os países em causa comprometeram-se a “analisar a crítica situação na Venezuela e explorar formas de contribuir para a restauração da sua democracia, através de uma saída pacífica e negociada”. No documento, é destacado, além disso, o espírito de solidariedade da América Latina e a convicção “de que uma negociação, com pleno respeito pelas normas do direito internacional e o princípio de não intervenção, sem atentar contra os direitos humanos e a democracia, é a única ferramenta que assegura uma solução duradoura para as diferenças”.

Os responsáveis dos 12 países, reunidos em Lima, capital do Peru, manifestaram ainda “pleno apoio e solidariedade” para com o Parlamento venezuelano e para com Luísa Ortega Diaz, a procuradora-geral que foi demitida, e condenaram “a violência e qualquer opção que envolva o uso da força”. Manifestaram-se também a favor da aplicação da Carta Democrática Interamericana da OEA e apoiaram a decisão do Mercosul de suspender a Venezuela.

No seguimento do comunicado emitido na terça-feira pelo Alto Comissário da ONU para os Direitos Humanos, em que se responsabilizam as forças de segurança venezuelanas pela morte de 46 manifestantes, no contexto dos protestos contra o Governo, e se denuncia o “uso generalizado e sistemático de força excessiva” contra manifestantes, assim como o recurso “a métodos de tortura” contra detidos em prisões venezuelanas, os responsáveis condenaram “a violação sistemática dos Direitos Humanos e das liberdades fundamentais, a violência, a repressão e a perseguição política, a existência de presos políticos e a falta de eleições livres sob observação internacional independente”.

Foi ainda anunciada a decisão de não apoiar nenhuma candidatura venezuelana em mecanismos e organizações regionais e internacionais, e exigido o fim da “transferência de armas para a Venezuela”, bem como o adiamento da cimeira Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos-União Europeia, prevista para outubro.

A declaração conjunta termina com a garantia de que estes países vão continuar a acompanhar a situação na Venezuela “até ao pleno restabelecimento da democracia” no país. É deixada ainda a promessa de continuar a apoiar, “de maneira urgente, e no quadro do respeito pela soberania venezuelana, todo o esforço de negociação credível e de boa fé, com consenso das partes, orientada para alcançar pacificamente o restabelecimento da democracia no país”.