Tempestade tropical em direção ao golfo do Mèxico

O Serviço Meteorológico Nacional afirmou que a tempestade que iniciou a rota esta segunda-feira na península de Yucatán irá atingir as regiões circundantes do golfo do México, o maior do mundo, no fim desta quarta-feira ou na madrugada de quinta-feira.

Segundo o Centro Nacional de Furações norte-americano, a tempestade voltou a ganhar forças assim que atingiu as águas do golfo, com ventos até 105 km/h, e espera-se que ultrapasse a categoria de tempestade tropical e atinja a categoria um de furacão com ventos superiores a 119 km/h e os níveis de água com alturas consideráveis entre 1,2 a 1,6 metros.

O diretor da proteção civil do México, Ricardo de la Cruz, afirmou que o impacto da tempestade em Yucatán não foi tão grave como esperado, sem grandes estragos, mas avisa a população para a possibilidade de o "segundo impacto ser ainda mais forte do que o primeiro".

As previsões meteorológicas dizem que as fortes chuvas podem causar enchentes e deslizamentos de terra nas montanhas do centro. Apesar das precauções e cuidados que os habitantes e turistas nas zonas costeiras do golfo devem considerar, o potencial furacão não deverá provocar mais que as referidas enchentes e inundações devido às subidas do nível do mar.