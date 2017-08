Suposto autor de “atropelamento deliberado” de militares franceses detido numa autoestrada

As autoridades francesas anunciaram que detiveram o suposto autor do atropelamento, esta manhã, de seis militares de uma brigada antiterrorista nos arredores de Paris. A detenção foi feita na autoestrada que liga Paris a Calais, pouco depois do meio-dia (11h em Lisboa) desta quarta-feira.

As forças de segurança dispararam e alvejaram o indivíduo, durante a “detenção musculada”, segundo referiu uma fonte ligada à investigação à agência France Presse.

O indivíduo, nascido em 1980, “estava a bordo do veículo procurado e em fuga” desde esta manhã, depois do atropelamento de seis elementos da uma patrulha antiterrorista, referiu a mesma fonte.

O ministro do Interior francês dissera que o condutor do veículo atingira intencionalmente os seis soldados, no atropelamento ocorrido às 8h30 (7h30 em Lisboa) desta quarta-feira, deixando três deles com ferimentos ligeiros e os outro três com ferimentos graves, embora nenhum deles esteja em perigo de vida.