Qatar chega a acordo para abertura de um corredor aéreo

Alvo, há dois meses, de um embargo por parte de seus vizinhos do Golfo Pérsico, o Qatar conseguiu chegar a acordo com o Bahrein e os Emirados Árabes Unidos para a abertura de corredores aéreos, o que facilitará os voos da companhia Qatar Airways. O anúncio foi feito esta terça-feira pela Organização de Aviação Civil Internacional (OACI). Sob supervisão da agência da ONU para o transporte aéreo, foram criadas “novas rotas temporárias ou de contingência” e garantido o acesso às rotas aéreas existentes, adiantou Antony Philbin, porta-voz da OACI. Entre os quatro países que decretaram o embargo incluem-se a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Bahrein, que acusam o Qatar de apoiar o “terrorismo”. A decisão implicou o encerramento das fronteiras terrestres e marítimas, além da imposição de severas restrições aéreas ao emirado. O bloqueio foi já considerado “injusto, desumano e ilegal” pela Divisão de Cooperação Internacional do pelo Comité Nacional de Direitos Humanos (CNDH) do Qatar, que alertou para a gravidade dos danos provocados. “Vão levar anos a reparar”, antecipou a instituição. Ao contrário do impacto político-diplomático do bloqueio, que as autoridades do Qatar rapidamente contornaram, encontrando canais alternativos de acesso a bens de primeira necessidade, o impacto na vida das pessoas é real, sublinhou ainda, neste fim-de-semana, Saad Sultan Al-Abdulla, o diretor da CNDH.