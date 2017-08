Patrulha antiterrorista atropelada nos arredores de Paris

Um veículo atropelou esta quarta-feira uma patrulha antiterrorista causando seis feridos, na localidade francesa de Levallois Perret, nos arredores de Paris, disseram à agência EFE fontes autárquicas.

Segundo a agência espanhola os feridos “não correm risco de vida”.

As autoridades procuram o condutor que escapou no veículo que utilizou para atropelar os polícias.

As patrulhas antiterroristas foram mobilizadas em França após os atentados de Paris, em 2015.