Paris: atropelamento “deliberado” de brigada antiterrorista faz 2 feridos graves e 4 ligeiros

As autoridades francesas estão a analisar os registos de vídeo das câmaras de segurança para identificarem o indivíduo e o veículo que atropelou às 8h30 (7h30 em Lisboa) desta quarta-feira uma brigada antiterrorista perto do edifício da autarquia de Lavallois-Perret, subúrbio do noroeste de Paris, causando dois feridos graves e quatro ligeiros, e que conseguiu escapar no BMW com que fez o atropelamento.

Testemunhas indicaram que o indivíduo aguardou, num beco sem saída, pelos militares, que foram apanhados quando saíam de um edifício das forças de segurança e se dirigiam às suas viaturas para iniciarem um novo turno.

O presidente da Câmara Patrick Balkany disse “não ter dúvidas” de que foi um ato deliberado. “É um ato odioso de agressão”, declarou à BFM TV.

Este é o mais um ataque contra forças de segurança destacadas para patrulharem locais públicos em França, em sequência dos vários atentados que tiveram lugar no país desde 2015.

Há apenas quatro dias, um adolescente com problemas psiquiátricos tentou atacar as forças de segurança na Torre Eiffel.