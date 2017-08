Nos 72 anos do ataque a Nagasaki, renascem os receios de uma nova bomba atómica

Esta quarta-feira marcam-se os 72 anos da bomba atómica largada pelas forças norte-americanas sobre a cidade japonesa de Nagasaki três dias depois de, a 6 de agosto de 1945, os Estados Unidos terem lançado um primeiro ataque nuclear contra Hiroshima.

Este ano, a efeméride coincidiu com a escalada da retórica bélica entre os norte-americanos e a Coreia do Norte, perante notícias de que Pyongyang está a "analisar cuidadosamente" um plano de ataque à ilha de Guam, um território dos EUA no Pacífico, horas depois de Donald Trump ter avisado que a Coreia do Norte vai enfrentar "fogo e fúria" se continuar a avançar com os seus programas nuclear e de mísseis.

Perante as tensões acrescidas, o autarca de Nagasaki aproveitou as comemorações do 72.º aniversário do devastador ataque no final da II Guerra Mundial para pedir aos países nucleares que trabalhem em conjunto para abolir este tipo de armamento.

"A situação internacional no que toca às armas nucleares está a ficar cada vez mais tensa", declarou Tomihisa Taue esta manhã, depois de os presentes terem cumprido um minuto de silêncio pelas 70 mil vítimas do ataque nuclear, ocorrido às 11h02 locais de 9 de agosto de 1945, três dias depois de 140 mil japoneses terem morrido no primeiro ataque nuclear da História.

"Há uma forte sensação de ansiedade a espalhar-se pelo globo por parecer que, num futuro não muito longínquo, estas armas podem voltar a ser usadas uma vez mais", acrescentou Taue. "A ameaça nuclear não vai acabar enquanto houver nações a alegar que as armas nucleares são essenciais para garantir a sua segurança nacional."

Críticas ao governo de Shinzo Abe

No seu discurso na cerimónia oficial, o autarca de Nagasaki também teceu duras críticas ao governo nipónico por não estar a integrar os esforços globais para abolir armas nucleares em todo o mundo, acusando-o de fazer "promessas ocas" quando fala sobre o assunto.

Referindo-se ao facto de o Executivo de Shinzo Abe não ter enviado representantes para as negociações de um tratado de proibição deste tipo de armas, iniciadas na ONU em julho, Taue disse que a atitude é "incompreensível para aqueles entre nós que vivem em cidades que já sofreram com bombas atómicas".

Elogiando os esforços incansáveis dos "hibakusha", os sobreviventes das bombas atómicas, pela abolição de armas nucleares, o autarca pediu ao governo que reveja as suas políticas de parceria com os EUA e que subscreva o tratado das Nações Unidas o mais rápido possível.

No seu próprio discurso para marcar os 72 anos do ataque a Nagasaki, o primeiro-ministro Abe não fez qualquer referência ao acordo e angariou algumas críticas por, na prática, repetir as mesmas declarações proferidas há três dias, por alturas da efeméride do ataque a Hiroshima.

Desde os ataques, mais de 175 mil dos hibakusha de Nagasaki já morreram, 3.551 deles em 2016, a par de 300 mil conterrâneos de Hiroshima. Neste momento, a média de idades dos sobreviventes ultrapassa os 81 anos e a maioria continua a sofrer com os efeitos da exposição aos elevados níveis de radioatividade.