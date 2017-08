Macron abandona planos para formalizar cargo oficial de primeira-dama

A mulher do atual Presidente de França, Brigitte Macron, não vai ver o seu estatuto alterado nem ter direito ao seu próprio orçamento, anunciou o governo francês na terça-feira, após dezenas de milhares de pessoas terem assinado uma petição contra a proposta de Emmanuel Macron para formalizar o cargo de primeira-dama.

Apesar do anúncio, o gabinete do Presidente continua a preparar-se para publicar nos próximos dias uma "cartilha de transparência", com o objetivo de "clarificar" o papel desempenhado pela mulher de Macron e pelos cônjugues de futuros Presidentes. Os assessores do líder continuam a garantir que o cargo de Brigitte continuará a ser estritamente público e nunca será político. Para já, o Palácio do Eliseu ainda não emitiu qualquer comunicado oficial sobre o assunto.

O governo foi forçado a reagir após mais de 275 mil franceses terem assinado uma petição nas duas últimas semanas contra os planos do Presidente para atribuir à sua mulher um título oficial e o seu próprio orçamento, à semelhança do que acontece com a primeira-dama dos Estados Unidos da América e noutros países.

Durante a campanha presidencial, Macron tinha prometido que, se fosse eleito, ia "clarificar" o papel desempenhado pela primeira-dama francesa para "acabar com a hipocrisia" em torno do assunto. Uma das primeiras ações do Presidente assim que chegou ao poder foi nomear um painel de especialistas para analisarem a questão.

Em maio, dias antes da tomada de posse de Macron, uma sondagem do YouGov para a edição francesa do "Huffington Post" mostrava que 68% dos cidadãos se opõem à ideia de atribuir um cargo oficial à mulher do Presidente. A questão tornou-se particularmente controversa dada a nova "lei da moralidade", criada para impedir que os legisladores franceses contratem os seus cônjugues e outros familiares — algo que, com efeito, arruinou as aspirações presidenciais de François Fillon, candidato d'Os Republicanos que, durante a corrida, foi acusado de ter criado empregos fictícios para a mulher e os filhos.

Atualmente, nem a Constituição francesa nem os protocolos que regem a presidência estabelecem quaisquer regras para as funções que a primeira-dama desempenha, com o Orçamento anual do Eliseu a alocar entre 5 e 7 milhões de euros para os seus projetos. Macron quer mudar esta realidade e definir claramente o papel de Brigitte e dos cônjugues de futuros Presidentes, sob o argumento de que os contribuintes têm direito a saber quem trabalha para a primeira-dama e quanto sai dos seus bolsos para financiar o seu trabalho público.

"Brigitte Macron desempenha um papel e tem responsabilidades", defendeu no Twitter Christophe Castaner, porta-voz do governo. "Queremos ser transparentes e definir que meios é que ela tem à sua disposição. Não haverá modificações na Constituição, nem novos financiamentos, nem nenhum salário para Brigitte Macron. Acabem com a hipocrisia!"

Numa entrevista ao canal France2, Castaner acrescentou: "Não estamos a falar de um emprego; estamos apenas a falar do estatuto dela. Um emprego é remunerado. A mulher do Presidente da República não recebe qualquer remuneração e não vai receber qualquer remuneração, apesar de estar continuamente ao lado do seu marido. Isto é apenas uma questão de transparência."

Por causa do plano de Macron, cuja popularidade continua em queda ao final de três meses no poder, há políticos da oposição que já ameaçaram chumbar a "lei da moralidade", que foi um dos pilares de campanha do atual Presidente.

Para ser aprovada, é necessário que pelo menos 289 dos 577 deputados da Assembleia Nacional francesa votem a favor dela. Inicialmente marcada para a quinta-feira da semana passada, a votação acabou por ser adiada e só deverá acontecer depois das férias de verão.