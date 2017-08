Humberto de la Calle candidata-se à presidência da Colômbia

Aos 71 anos, Humberto de la Calle, o homem que representou o Governo da Colômbia nas negociações de paz com as FARC (Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia), usou a rede social twitter para anunciar que é candidato às eleições presidenciais que irão realizar-se em maio de 2018.

De la Calle, que já foi vice-presidente no Governo de Ernesto Samper, entre 1994 e 1996 (renunciou ao cargo), escolheu a etiqueta digital/hashtag #UnPaísDondeQuepamosTodos para comunicar através do twitter.

“Hoje, tomei a decisão de colocar o meu nome à disposição dos colombianos como candidato presidencial” twitou De la Calle.

Este advogado e político, que foi responsável pelo registo civil na Colômbia, diz no twitter que quer construir “um país onde caibamos todos”.

“Na minha vida tenho tido oportunidade de resolver conflitos que pareciam irrevogáveis, por isso, penso que tenho o dever de oferecer esta experiência, para construir uma sociedade onde caibamos todos.” escreve o jornal espanhol “El País”.

Humberto de la Calle acredita que tem hipóteses de vencer na primeira volta; as eleições devem realizar-se em maio de 2018.

No final de julho, o partido de Juan Manuel Santos, Presidente da Colômbia desde agosto de 2010, ficou sem candidato presidencial, na sequência da “desistência do senador Roy Barreras e da saída do ex-embaixador nos EUA Juan Carlos Pinzón”, diz a edição brasileira da “Exame”.