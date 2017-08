FBI faz buscas em casa do ex-diretor de campanha de Trump

A casa de Paul Manafort, ex-diretor da campanha de Donald Trump na corrida à Casa Branca, foi alvo de buscas por parte do FBI. A ação aconteceu no mês passado, mas só agora foi conhecida a informação. Em causa está a investigação da interferência russa nas eleições norte-americanas.

Sem aviso prévio e com um mandato de busca por documentos e outros materiais, escreve o jornal norte-americano “The Washington Post”, os agentes entraram em casa de Manafort a 26 de julho, ainda de madrugada.

Não foi confirmado oficialmente em qual das propriedades de Manafort aconteceu a busca. “The Washington Post” avança que terá sido numa casa na Virginia,. O consultor tem mais três habitações: na Flórida, em Nova Iorque e nos Hamptons.

“Se o FBI queria os documentos, poderia ter simplesmente pedido que Manafort entregava”, disse um funcionário da Casa Branca, citado pelo “The Washington Post”. “ Manafort tem cooperado consistentemente com a investigação tal como já o fez em outros inquéritos sérios e faria também neste caso”, acrescentou o advogado do ex-diretor de campanha, Jason Maloni.

Paul Manafort é um elementos da equipa de Donald Trump que está a ser investigado na sequência da alegada interferência russa nas eleições norte-americanas do ano passado. As buscas do mês passado foram ordenadas pelo procurador especial Robert Mueller.

Antes de assumir a liderança da campanha de Trump, Manafort foi consultor do Governo ucraniano. Terá também participado numa reunião, a 9 de junho de 2016 na Trump Tower, juntamente com o filho mais velho de Donald Trump, Trump Jr., e uma advogada do governo de Vladimir Putin. Nesse encontro, o filho do Presidente é suspeito de ter recebido informações prejudiciais para a campanha de Hillary Clinton porque o governo russo queria “ajudar” o seu pai a vencer as eleições.