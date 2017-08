Críticas levam Presidente do Irão a nomear mulheres para a vice-presidência

O Presidente do Irão, Hassan Rouhani, nomeou duas mulheres como vice-presidentes e outra como assistente de direitos civis. A decisão foi tomada depois de ter sido criticado pela sua decisão anunciada na passada terça-feira de nomear exclusivamente homens para o próximo governo. E nem uma mulher.

Masumeh Ebtekar foi nomeada vice-presidente dos assuntos familiares e femininos, Laya Joneydi vice-presidente dos assuntos jurídicos e Shahindokht Mowlaverdi como assistente do Presidente para os direitos civis. No Irão, os 12 vice-presidentes eleitos dirigem organizações ligadas à presidência.

De acordo com a BBC, Mowlaverdi afirma que o governo, composto apenas por homens, mostrou que o Irão estava “a pisar na água”. Os reformistas acreditam que a falta de diversidade no novo governo é um sinal de que Rouhani está a ceder à pressão do estabelecimento religioso iraniano.

Rouhani venceu o líder Ebrahim Raisi nas eleições de maio, após prometer uma melhoria das liberdades civis do país e de reconstruir laços com o Ocidente. Numa conferência realizada em fevereiro, intitulada “Mulheres, Moderação e Desenvolvimento”, ele pediu uma maior presença feminina na política e na cultura.

Houve apenas um membro feminino no governo desde a Revolução Islâmica do Irão em 1979. A única mulher a ocupar o cargo foi a ex-ministra da Saúde, Marzieh Dastjerdi entre 2009 e 2013, durante a presidência de Mahmoud Ahmadinejad, antecessor de Rouhani.