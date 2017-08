Votação secreta no parlamento sul-africano para decidir futuro de Jacob Zuma

O parlamento da África do Sul vota, esta terça-feira, uma moção de desconfiança ao Presidente do país, Jacob Zuma, que foi convocada pela presidente da câmara de deputados, Baleka Mbete, após os partidos da oposição terem pedido ao Tribunal Constitucional que se pronunciasse sobre as suspeitas de corrupção que recaem sobre o líder.

A oposição acredita que o facto de a votação ser secreta permitirá que parte dos membros do Congresso Nacional Africano (ANC) de Zuma votem contra o Presidente, cujo poderio já sobreviveu a uma série de moções de censura. O ANC está no poder na África do Sul desde o fim do apartheid, em 1994, e, neste momento, detém uma maioria confortável no parlamento. Zuma está no poder desde 2009.

A decisão de Mbete, anunciada na segunda-feira à noite, apanhou muitos de surpresa e veio “injetar um novo elemento de incerteza nos procedimentos contra o Presidente”, sublinha a correspondente da BBC na Cidade do Cabo, onde está sedeado o parlamento. A questão agora, acrescenta Nomsa Maseko, é se suficientes deputados do ANC estão preparados para retirar os apoios ao seu líder.

Para que a moção de censura seja aprovada, é preciso que pelo menos 50 dos 249 deputados do partido no poder se alinhem com a oposição. Entre eles deverá contar-se Makhosi Khoza, uma deputada do ANC que criticou abertamente o Presidente, dizendo dele que é “uma desgraça”, e que em julho foi ameaçada de morte depois de ter anunciado que votaria contra ele face a uma moção como aquela que vai hoje a votos.

Ontem, o líder da Aliança Democrática da Oposição, Mmusi Maimane, disse aos jornalistas que, com a votação secreta, os deputados do partido do Presidente “já não têm desculpas”. Em comunicado, a liderança do ANC, que descreve a moção de censura como um “estratagema político” da oposição para remover o governo “sem eleições gerais”, garantiu que os deputados do partido não vão apoiar a tentativa de “fazer colapsar o nosso governo democraticamente eleito”.

A mais recente tentativa de afastar Jacob Zuma surge depois de o Presidente ter despedido o seu respeitado ministro das Finanças, Pravin Gordhan, e outros ministros em março, numa remodelação governamental que potenciou grandes protestos em várias cidades da África do Sul.

A par disso, o Presidente enfrenta acusações de corrupção e tem sido duramente criticado pela sua crescente proximidade à família Gupta, um clã milionário sul-africano que é acusado de estar a influenciar uma série de decisões políticas do atual governo, entre elas o despedimento de Gordhan. Tanto Zuma como os Gupta rejeitam todas as alegações.

A votação desta terça-feira também acontece a poucos meses de Zuma concluir o seu mandato como líder do ANC, em dezembro. Neste momento, há vários membros do partido empenhados em sucederem-lhe no cargo, com os analistas a anteverem que o vencedor deverá ser eleito Presidente em 2019. Entre os favoritos à sucessão conta-se Cyril Ramaphosa, atual vice-presidente da África do Sul, e Nkosazana Dlamini-Zuma, que foi casada com o Presidente entre 1982 e 1998 e que integrou os governos de Nelson Mandela e do ex-marido até 2012.